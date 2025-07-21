Sudanî: Îran û Iraq di yek sangerekê de ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îbrahim Rizaî di derbarê civîna komîteya parlamanê ya Îranê bi serokwezîra Iraqê de got:
Komîteya parlamanê ya Cîhanî ya Îslamî ya Îranê, berî nivîsa vê rojê li Baxdad bi Sudanî, serokwezîra Iraqê, civînek kir.
Ew zêde kir: Sudanî di vê civînê de ser serkeftina mezin a Cîhanî ya Îslamî di şerê dawî yê li dijî rejîma Sihyonîst û hürmeta şehîdanê Cîhanî ya Îslamî pîrozkir, û ji bo rayedariya destûrî ya pîroz a Rêberê Mezin a Îslamî şîrînî derxist. Rejîma Sihyonîst wek dijmên kêşayî hemû qanûnên cihêxwarî şikest û me li Iraq wek bira we li alî Îranê ne. Îran û Iraq li yek sangerekê ne û meşeya me di vê şerê de, qedexekirina qewetdar a cezayên rejîma Sûsyonîst bû.
Rizaî vebêje: Serokwezîra Iraqê ragihand ku Iraq têkçûna rejîma Sûsyonîst li ezmên hêwa ya Iraq qedexekir û vê mijarê di komelên navneteweyî de ragihand. Ev kiryarê rejîma Sûsyonîst ne qebûl kirin e û ew ji sınora Iraqê têkildarî kirin ku hemû cihekê li ser welatê Iraqê ye û Iraqê hukûmeta serbixwe heye.
Axavtvanê Komîteya Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclîsa Şûraya Îslamî jî wisa dewam kir: Serokwezîra Iraqê bi şopandina konferansa welatên Îslamî li Istanbulê, Tirkiyê û beşdariya çalak a Iraqê di wê konferansê de, got ku li hevkariyê bi Cîhanî ya Îslamî têkiliyên cuda ji bo şerê dawî hatine kirin. Cîhanî ya Îslamî mafê bikaranîna enerjîya asayî ya atomî heye û tu welatek nayê destûr dan ku fikrên xwe li ser Êran bifikse an jî Êran ji enerjîya atomî bêkêş bike.
Wê jî zêde kir: Serokwezîra Iraqê nîşan da ku armanca rejîma Sûsyonîst di şerê dawî de ne zêdekirina uranyûmê di Êranê de bû, lê ew hewldanên din çêkirin da ku pêşveçûna Êranê bisekinin, lê serketin nehat.
Rizaî bêyan kir: Serokwezîra Iraqê got her welatek ku rejîma Sihyonîst nas nakin, amanca wan rejîma Sûsyonîst e. Paşê şera El-Aqsa jî vekir ku rejîm, welatan ku ji Filistîn û berxwedana wan piştgirî dikin an hukûmetên şîî amanca xwe dikin. Ji ber vê yekê, zelal e ku şer heta niha qedem nakir û rejîma Sihyonîst hemû kesan armanca xwe dike. Ji ber vê yekê, Êran û Iraq divê li hev bin û bi hevkariyê ji bo berdewamkirina hemû hîngên amade bin.
Axavtvanê Komîteya Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve di vê civînê de jî got ku komîteya Êranê ji ber çalakiyên hukûmeta Iraq ji bo pêşveçûna welatê xwe sipas kir.
Serhildana komîteya Îranê ev bû ku Îran dixwaze Iraqekî hêzdar, pêşkeftî û serbixwe be û me pêşveçûna ewlehiya Iraqê wek pêşveçûna xwe dîtine. Ji ber vê yekê jî, Êran di şerê dijî DAIŞê de li alî Iraqê şer kir û me pêdivî ye ewlehiya Iraqê biparêze.
Ew zêde kir: Komîteya Îranê derbarê serkeftinan xwe di şerê 12 rojan de şîroveyek da û ji rewş û rayedarên Iraqê, hêza siyasî û serokatî ya Iraqê teşekur kir, û diyar kir ku divê rejîma Sûsyonîst di komelên navneteweyî de wek dijmin nas bikin. Jiyana rejîma Sûsyonîst û Amerîkayê yê cuda tune ye û hemû cezayên rejîma Sûsyonîst bi piştgirîya rastî yê Amerîkayê ne.
Rezaî jî got: Komîteya Îranê di vê civînê de ji siyaseta zêdeyî û têkçûna rejîma Sihyonîst têkoşîya xwe nîşan da ku hemû van çalakiyan bi piştgirîya rastî yê Trump têne kirin. Rêyê çareseriyê, yekbûn li dijî têkçûna rejîma Sihyonîst û Amerîkayê ye û divê em hemû bi hev re dijminan bishtînin. Komîteya Îranê balê li ewlehiyê sinorên hevparên me bi Iraqê dan da ku dijmin nekarin kesekî bibin ne jî çalakiyeke dijî Cîhanî ya Îslamî li sinor bidin.
Axavtvanê Komîteya Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve jî got ku di derbarê azadiya Nûrî jî bi serokwezîra Iraqê axaftin kirin û Sudanî got ku ew li ser vê mijarê têşî ye.
