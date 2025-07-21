Di civîna wezîrê zanistê bi Ayatollah Kerîmî Cehromî de:Zanistvanan bingehê civakê ne û dîna Îslam li ser meşveret û dilsozî bi gelê xwe diaxive

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di civîna wezîrê zanistê, lêkolîn û teknolojiyê, Dr. Simayî, bi Ayatollah Kerîmî Cehromî li bajarê paqij a Qom de:
Ayatollah Kerîmî di vê civînê de ji bo kar û xizmetên Dr. Simayî sipas kir. Wê got ku xwedîderbarîya civakê li ser zanistvanan e û her welatê pêwîst e ku zanistvanên xwe hêsan bibîne û alîkarîyên wan bikin.
Wê zêde kir ku mayîndariya gel û pêwîstiya civakê li ser zanistvanan e, û her welat hewce ye ku kesên ku zanistên nû fêm dikin û zanîna xwe berdewam dikin, bêtir alîkarî bikaribe.
Ayatollah Kerîmî jî got: Heke xwendekar û mamoste bi bêhûrmêtî û şik bikirin, vê yekê ji bo perwerdehiyê û pêşketina welatê xwe zararê mezin dide.
Wê jî pêşniyar kir ku rêbaza kirmanî û mezinbûna hirmet û peyivînê bi zanistvanan, wê encamê ji bo welatê baştir be, û ew xwendekarên ku di pêşerojê de dê bibin kesên girîng û şandîbûnê ji bo welatê xwe, vê yekê êşkere dike.
Ayatollah wisa got ku divê rêveberên zanistî ji xwe bipirsin ka ew dixwazin bi zarokên xwe çawa re bibin û heman şêwaz bi xwendekaran jî bicîh bikin.
Wê jî xwendekarên wekî zarokên Hazrat Velayetê Zaman (Xweda li zuhora wî lez bike) nîşan da û pirsiyarî kir ka em divê bi wan çawa re tevgera xwe bikevin.
Di beşê duyemîn de, Ayatollah Kerîmî jî got: Dîna Îslam dîne meşveret û mihrîbaniye li ser gel e. Ew bi şik û bêtehlîlî bi Afqanîstanîyên li Iranê têketinên çêtir dîtine û wisa got ku divê tedbîrên rêjeyî were çêkirin da ku tenê kesên ku xeta kirine, bi qanûn bê cezayê.
Lê ne divê bêdengî û şik bikaran li ser kesên bêgunah, wek xwîşk, zarok û pîrên wan, bê xiyanet şikandin.
Ayatollah ji meselên mezin ên mihrîbaniyê yên imamên pîroz re referans da û wê got ku peyivîna paşîn a Hazrat Seyîd el-Şûuhada (s.x) ew e: “Ey kurê min, ji zulmê ser kesekî ku divê Allah tenê piştgirê wî be, parêz!” (یا بُنَیَّ اِیّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْکَ ناصِراً اِلّا الله)
Wê got ku kesên ku bêhûrmêtî û bêya şikandinê têkirin û ne hevalek nîne, divê ew rawestin û pêdivî ye ji ahê çêtirên wan hîs kirin.
Li dawiyê, Ayatollah jî pêşniyar kir ku divê mihrîbaniyê û pêdivîtiya bi Imam Zaman (aj) re têkilî hatî zêdekirin û bêdengî li ser ev mijar nebin.
Got ku Iran tenê welatek e ku li navê Eli û Ahlê Ali (Silav liwanbin) ye û heke bi rûmeta xwe bi Îmam Zaman (Xweda li zuhora wî lez bike) re têkilî biken, bê şik emanet û karama wan dê li ser welat û gelê me be.
