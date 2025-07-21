Bêdengiya mirinê ya Ewropa berî rûberûbûna Îslam-tirsiyê: Hişyarkirin piştî ku jinêkê musulman li Almanya hat kuştin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di hefteya borî de, jinêkî ciwan ji El Cezayir ku tenê ji ber ku musulman bû û şêweya cilîkirina xwe, di Hanover, Almanya de bi keser hat kuştin.
Ev qetil nimûneyek ji terora berdewam û zordariya Îslam-tirsiyê li Ewropa ye. Teqawutên li meşîdan di Spanîya de, zêdebûna cezayên têkçûnê ya têkiliya bi nafrêtê ya di Brîtanya û Fransa de, û qedexeyên qanûnî ya li dijî hiCab û sembolên Islamî di welatên cûda yên Ewropa de, ji nav wan ne.
Di 12ê Tîrmehê de, meşîdêk li Piraya Spanîya bi hêvîtiya qeşayî hat kuşandin. Medyayên vê bûyerê tenê wek agahdariyekê ya kuştirî belav kirin bêyî ku herêmên serokatiyê yên Ewropa banga xweşbînî an gotinên fermî li ser Îslam-tirsiyê bikirin.
Di Brîtanya de, her car ku axaftina giştî li ser koçberî an "nirxên Brîtanî" dest pê dike, hejmarek têkçûnên li dijî musulmanan - ji jinên hijabî heta pîrên zilam û meşîdan - bi awayê giran zêde dibe û bersivên fermî û dewletî pir caran tenê sernivîs û bêkar dikin.
Di Fransa de jî, qanûnên sinor kirina cilîkirina Îslamî di dibistan û zanîngehên de, di nav çarçoveya sekulerîzmê de, di awayê sistematîkî nasnameya musulmanan hilanîn û mafên wan di bin şûbe de girtin.
Piştî ku jinêkê ciwan û musulman li Almanya hat kuştin, têkçûnên zêde yên li ser mezinbûna Îslam-tirsiyê li Ewropa afirandin.
