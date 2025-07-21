Festîvala Arbeînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Piyasey Erbeʿîn pêşangehekî mezintirîn û girîngtirîn pêşangeh û rêgaye pêşmergekî dînî û merhemet e ku her salan la rojên 20-ê safarê hejriya qemeri, le bajarî Kerbelay Êraqê hatû da çalak dibe.
Ev piyase pêdivî dike şehîdanî qerbelay, bi taybetî İmam Huseyn û hêvalên wî bîranîn û pîrozbikrin. Xaleka girîng a Erbeʿîn ew e ku hêzarân, bela milyonan mirov, bi piyan xwe, ji cîhanê re dimeşin bo Kerbelay – ev geşey meş "piasey Erbeʿîn" tê gotin.
Taybetmendiyên Piyasey Erbeʿîn:
- Meş bi pî: Gelek kesan li herêmên din êrîş dikin bo Kerbelay bi pîyan xwe.
- Mawl û xizmet: Lê rîkayê, mard û jin, pişta rêxistinên xelkî xwarin û vexwarin, ciwanî û xizmetî xelk dide.
- Şaredarî & miletî: Bi yekîtî û pêşmergekî mezin ev şaredarî tê pêşkêşkirin, bi awayekî tevgerî.
- Dîtina yekîtî û îman: Piyase ne tenê biryardanek dînî ye, lê herweha nîşanê hevduktin û miletperweriyê ye.
Ev piyaseyê tê hesibandin wekî mezintrîn rêgaye xwêndekarîya dînî û civakî ya neteweyî li cîhanê.
