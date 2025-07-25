Sivik girtina gunehan karesata herî mezin e

"Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA: Ji Îmam Baqir (s.x): '
عن الإمام الباقر (ع): «لَا مُصِیبَةَ کَاسْتِهَانَتِکَ بِالذَّنْبِ وَ رِضَاکَ بِالْحَالَةِ الَّتِی أَنْتَ عَلَیْهَا»[1].
'Mûsîbetek wek kêmpejirandina gunehê û razîbûna te bi rewşa ku tu lê yî, tune ye.'
Îmam Baqir (s.x) di vê rîwayetê de gotine ku:
Tu belayek wek guneh bi hêsanî girtin û razîbûna te bi halê ku îro tê de yî, tune ye."
Şiroveyên Rîwayetê:
1. Belaya Yekem:
- Gava mirov gunehê biçûk dibîne, ev yek dibe sedema kêmbûna xweziya dûrketinê ji gunehan.
- Heke guneh wek tiştek mezin bê dîtin, mirov ê hewl bide ku kêm bê gunehkirin.
- Ji ber vê yekê, divê em gunehan ji jiyana xwe dûr bixin, her çend ev kar zehmet be jî, bi pratîk û hewl dikare pêk were.
2. Belaya Duyem:
- Mirov ji halê xwe ya niha razî be û li ser pêşketina xwe (hem di warê olî û hem jî dunyewî) nexebite.
- Ev gotin tenê li ser pêşketina olî nayê, belkî li ser jiyana dunyewî jî derbas dibe.
- Li Quran û Ehlê Beyt (s.x) hişyar dikin ku mirov baldar be û ji dunyayê re negihîje serî, da ku mirov bindestê dunyayê nebe.
- Ji ber vê yekê, razîbûna bêhal ji rewşa xwe belayek e û divê mirov ji vê halê derkeve û bêyî hewldan nemîne.
Çavkanî:
1. Hesen bin Elî, Îbn Şe'be Haranî, Tuhfetul-Uqûl, r. 284.
2. Malpera Şîa Guest.
