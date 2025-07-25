  1. Home
Sivik girtina gunehan karesata herî mezin e

25 July 2025 - 23:14
News ID: 1711279
Sivik girtina gunehan karesata herî mezin e

"Tu belayek wek guneh bi Sivik girtin û razîbûna te bi halê ku îro tê de yî, tune ye."

"Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA: Ji Îmam Baqir (s.x): ' 
عن الإمام الباقر (ع): «لَا مُصِیبَةَ کَاسْتِهَانَتِکَ‏ بِالذَّنْبِ‏ وَ رِضَاکَ بِالْحَالَةِ الَّتِی أَنْتَ عَلَیْهَا»[1].
'Mûsîbetek wek kêmpejirandina gunehê û razîbûna te bi rewşa ku tu lê yî, tune ye.'  
Îmam Baqir (s.x) di vê rîwayetê de gotine ku: 
Tu belayek wek guneh bi hêsanî girtin û razîbûna te bi halê ku îro tê de yî, tune ye." 
Şiroveyên Rîwayetê: 
1. Belaya Yekem: 
   - Gava mirov gunehê biçûk dibîne, ev yek dibe sedema kêmbûna xweziya dûrketinê ji gunehan.  
   - Heke guneh wek tiştek mezin bê dîtin, mirov ê hewl bide ku kêm bê gunehkirin.  
   - Ji ber vê yekê, divê em gunehan ji jiyana xwe dûr bixin, her çend ev kar zehmet be jî, bi pratîk û hewl dikare pêk were.  
2. Belaya Duyem:  
   - Mirov ji halê xwe ya niha razî be û li ser pêşketina xwe (hem di warê olî û hem jî dunyewî) nexebite.  
   - Ev gotin tenê li ser pêşketina olî nayê, belkî li ser jiyana dunyewî jî derbas dibe.  
   - Li Quran û Ehlê Beyt (s.x) hişyar dikin ku mirov baldar be û ji dunyayê re negihîje serî, da ku mirov bindestê dunyayê nebe.  
   - Ji ber vê yekê, razîbûna bêhal ji rewşa xwe belayek e û divê mirov ji vê halê derkeve û bêyî hewldan nemîne.  
Çavkanî:  
1. Hesen bin Elî, Îbn Şe'be Haranî, Tuhfetul-Uqûl, r. 284.  
2. Malpera Şîa Guest.  
 

