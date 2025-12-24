Ev şeş kes ji bo postê serokwezîrê Iraqê namzed in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Parlamenterê berê yê Iraqê Moîn Kazimî ragihand ku namzedê postê serokwezîriyê daketiye 6an, her du tevgerên Bedir û Ehlî Heq ji bo cîgirê yekem ê parlamentoyê hevrikiyê dikin.
Wî got: "Dibe ku çarçoveya hemahengiya şîeyan ji bo destnîşankirina kesekî navdar ji bo postê cîgirê yekem ê parlamentoyê heta civîna yekem a parlamentoyê di 8ê Kanûnê de were destnîşankirin."
Got jî: eger Îtîlafa Dewleta Yasa li ser wergirtina posta serokwezîrî israr bike, di pêşbirka di navbera Bedir û Ehlê Heq de, ti berbijarek bo postê cîgirê yekem yê parlamentoyê û post nayê diyarkirin.
