Ev şeş kes ji bo postê serokwezîrê Iraqê namzed in

24 December 2025 - 21:32
Parlamenterekî berê yê Iraqê 6 namzed ji bo posta serokwezîrtiyê û hevrikiyeke giran di navbera du tevgerên girîng ên şîe de ji bo bidestxistina cîgirê yekem ê parlamentoyê ragihand.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Parlamenterê berê yê Iraqê Moîn Kazimî ragihand ku namzedê postê serokwezîriyê daketiye 6an, her du tevgerên Bedir û Ehlî Heq ji bo cîgirê yekem ê parlamentoyê hevrikiyê dikin.

Wî got: "Dibe ku çarçoveya hemahengiya şîeyan ji bo destnîşankirina kesekî navdar ji bo postê cîgirê yekem ê parlamentoyê heta civîna yekem a parlamentoyê di 8ê Kanûnê de were destnîşankirin."

Got jî: eger Îtîlafa Dewleta Yasa li ser wergirtina posta serokwezîrî israr bike, di pêşbirka di navbera Bedir û Ehlê Heq de, ti berbijarek bo postê cîgirê yekem yê parlamentoyê û post nayê diyarkirin.

