"?Çima Îmam Eli Ekber (aleyhîselam) wek 'Nari'l-Qura' tê navkirin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Yek ji taybetmendiyên kêmpeyît ê Îmam Eli Ekber (aleyhîselam), mêvanperwerî û xwarinpêşkêşiya wî bû.
Ew ev taybetî ji bav û apê xwe yê mezin Îmam Meqtabî (aleyhîselam) wergirtibûn, heta ku di ziyaretnameya wî de dibêjin:
*"Es-selamu eleyke ya'bnel Hasan wel Huseyn"*
(Silav li ser te, ey kurê Hasan û Huseyn!) (1)
Agiravêjê Medîne
Di çanda ereb de rêzek naskirî hebû: Heke kesek li ser banê xaniya xwe agir dişewitand, feqîrên bajarê fêm dikirin ku li wê xaniyê sifreya qencî hatiye berdan. Seyrname nivîs nivîsandine ku di nav hemû zarokên Benî Haşîm de, Îmam Eli Ekber (aleyhîselam) tenê kes bû ku di nav gel de bi navê "Nari'l-Qura" (Agiravêjê Medînê) dihat nasîn. (2)
Îtirafa Muawîye li ser camêrîya Îmam Eli Ekber (aleyhîselam)
Ev taybetmendî ji çavên dijminan jî veşartî namîne. Miqêrî ravekir ku: Rojekê Muawîye di civînekê de ji nêzîkên xwe pirsî: "Kê guncavê xelîfetiyê ye?" Her kes bi awayê xwe got: "Tu guncav î!" Lê Muawîye - ku her çend dijminê Ehlê Beytê bû jî, carinan rastiyê dibêjit - bersiv da:
"Na! Guncavtirîn kes ji bo vê meqamê Eli bin Huseyn bin Elî ye; ew ku bapîrê wî Peyxemberê Xwedê ye, di hebûna wî de şecaatê Benî Haşîm, camêrîya Benî Umeyye û mezinahiya Seqîf heye." (3)
Peynot:
1. (Kamîluz-Ziyarat, Îbn Qûlûye Qumî, r. 200)
2. (Firsanul-Hîca, Mehelatî, c. 1, r. 416)
3. (Meqatilut-Talibiyîn, Ebul-Ferec Îsfehanî, r. 52)
Nîşe:
- Ji bo peyvê "سفره احسان", "sifreya qencî" hatiye bikaranîn ku têra maneya xwarina ji bo qencîkirinê dide.
- Gotina Muawîye bi awayekî edebî û bi maneya orjînal hatiye wergerandin.
- Navê pirtûkên çavkaniyê wek orjînal hatine parastin.
Gotina Dawî:
"Ew roja ku mêvanperwerî û camêrî bûn şiarê Benî Haşîm, Îmam Eli Ekber jî wek agirek li ser banê Medînê bû ku ronahiya dilsoziyê belav dikir."
Your Comment