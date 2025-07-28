Astengiyên li ber fêrbûna dersan ji perspektîfa Îmam Elî (s.x)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hîkmetpêdanî yek ji amûrên girîng ên rêberiya mirovan û qedexe kirina dîsa çewtiyan e. Lê çima hin kes ji vê taybetmendiyê qetî ne? İmam Elî (s.x), bi dîtina derîn û hîkmetî xwe, vê mijarê lêkolîn kir û astengên ku rêya hîkmetpêdanî diaştin, nîşan da. Di vê gotarê de, bi peymanê çavkaniyên piştrast ên şîî, em vê astengên xwendin.
1. Nêrînê (Xaflet) — dijmên sereke ya hîkmetpêdanî
Yek ji astengên herî girîng yên hîkmetpêdanî li axaftina İmam Elî (s.x) nêrîn (xaflet) e. Nêrîn rewşek e ku mirovek ji rastiyên îş û encamên kiryarên xwe agahî nayê. Emîrê Momînîn (s.x) di Nehcülbelaga de dibêje:
"Çend hîkmetên pir in lê hîkmetpêdan kêm in."
Ev gotin kurt lê pir manayê dide ku gelek mirov bi sedema nêrînê, firsetên hîkmetpêdanî jê derbas dikin.
Nêrîn dikare ber bi têkilî û grîngdana dunyayî were. Dema mirovek hemû balê xwe li tiştên madeyî vedike, wisa nikare li ser rewşa xwe û yên din berpirsiyarî û bifikire. İmam Alî (a.s.) di xutbeyên xwe de gelek caran ji hêdî hevedudanê û têkilîdan bi cîhan re hişyarî da, û wê wek astengê hiş û hîkmetpêdanî nîşan da.
Jêderê din, nêrîn dikare encama bêhîsî li şandeyên dînî be. Kesê ku ji hukmên Xwedê bal na dide, hêdî hêdî ji rêya rast dûr dibe û hêza hîkmetpêdanî jê dijî.
2. Mezinxwestî (tekebbûr) — sedî rêya aqil
Yek din ji astengên hîkmetpêdanî ku di gotinên İmam Alî (a.s.) de tê xwestin, mezinxwestî ye. Mezinxwestî rewşek e ku kes xwe li ser kesên din bilind dike û naxwaze ji xeletên xwe an yên din fêr bibin. İmam Elî (s.x) di Nehcülbelaxa de dibêje:
"Serxwebûn û tekebbûr, aqilê şikandin."
Ev axaftin nîşan dide ku mezinxwestî ne tenê astengê hîkmetpêdanî ye, lê aqil û tefehmê mirovan jî şikandine û wan ji rêberiya rast dûr dike.
Kesên mezinxwast pir caran naxwazin xeletên xwe qebûl bikin. Wan difikirin ku hemî dem rast xebitandin û ne hewce ne ku tevgerên xwe biguherînin. Ev dîtinê wan jî dijî fêrbûn ji têcrûbeyan.
İmam Elî (s.x) gelek caran di xutbeyan û nameyan xwe de ji tehlîkeyên mezinxwestî hişyarî da û wê wek yek ji sedemên xetere guman kir. Wê diyar kir ku tevîn û xweşewistî mifteya gihîştina hîkmet û hiş e.
3. Li dûv daxwazên nefsê; faktorek ji rê derketinê
Şehweya nafs jî yek ji astengên bingehîn ên hîkmetpêdanî ye ku İmam Elî (s.x) gelek caran di vê babetê de hişyarî da. Ew dibêje:
"Şerê herî xerab yê te ew nafs e ku di nav te de ye."
Ev gotin nîşan dide ku heke mirovek nafsê xwe kontrol nekire, ne tenê ji rêya rast dûr dibe, lê hêza hîkmetpêdanî jî ji dest dide.
Şehweya nafs sedem dide ku mirovek rastiyên derdikeve û tenê li hewcedariyên demî xwe xebitîne. Ev kes ne tenê nekaribû ji xeletên xwe fêr bibin, lê dibe ku dîsa û dîsa wek wisa carî bike.
Ji bo berxwedan di ber şehweya nafsê de, İmam Elî (s.x) piştgirîya taqwa û bindestî li şerûetên dînî dikir. Ew deqîn dike ku taqwa wek şilîfek e ku mirovek di dijî veşartinên nafsan de parastin dike û wî rêkeftina temamîtiyê rê dide.
