"Hêzên Îmanî û Yekîtiya Neteweyî û Berxwedana Şoreşî, dê serkeftina siyasetên kolonyalîst ên herî mezin bidin se."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Garda Şoreşger a Îranê di beyanameyeke xwe ya bi munasebeta 26ê Mordaadê (17ê Tebax/Agust) - roja bîranîna vegera zindanan azad bo welat - got:
'Gelê Îranê bi tevahî amade ye ku eniyê her êrîşkarekî bêşikîne û her plansaziya xerab ku armanca ewlehiya û pêşeroja welatê wî bike, bi ser nekeve.'
Di vê beyanameyê de hatiye gotin:
'Zindanên azad yên hêja, rastîn temsîl dikin ji berxwedanek çalak û hêviyek stratejîk. Ev rastî di heşt salên Defa Muqedes û li eniyên berxwedana Filistînê, her weha li qadên têkçûnên dubare yên rejîma Sihyonîst û parêzvanên Amerîkî yên wê li herêmê derketiye holê. Tecrûbeya wan nîşan daye ku hêza bawerî, yekîtiya neteweyî û berxwedana şoreşger, dikarin mezinên amûrên şer û sîyaseta kolonyal a herî zexm bikin çok.'
Nivîsên beyanameyê bi vî rengî ne:
'Bi navê Xwedayê dilovan û dilovîn
26ê Mordaadê (17ê Tebax/Agust), roja bîranîna vegera zindanan azad bo hembêza welatê Îslamî yê germ, bîra sebirê Xwedayî, viyana polayî û baweriya sabit dikîne ku ala ezîz û rûmetê ji bo gelê Îranê li qadên herî dijwar ên ceribandinê bilind kir.
Van qehremanên modest, ne tenê bi biryarên xwe yên cesûr û sabit di dema dîlketinê de plansaziyên dijminê Ba'sî û hevalbendên wê yên Rojava û Rojhilat bi ser nekin, lê piştê vegera xwe, bi beşdariya xwe ya çalak û ilhamker li qadên zanistê, çandê, birêvebirî, civak û avakirinê, bûne hêza pêşxistina armancên bilind ên Şoreşa Îslamî û şopên xwe yên mayinde li ser rêça avakirina şaristaniyê ya gelê Îranî hiştine.
Zindanên azad yên hêja, rastîn temsîl dikin ji berxwedanek çalak û hêviyek stratejîk. Ev rastî di şerê Defa Muqedes ê heşt sal û dazdeh rojan de, her weha li eniyên berxwedana Filistînê û qadên têkçûnên dubare yên rejîma Sihyonîst û parêzvanên Amerîkî yên wê li herêmê derketiye holê.
Tecrûbeya wan nîşan daye ku hêza bawerî, yekîtiya neteweyî û berxwedana şoreşger, dikarin mezinên amûrên şer û sîyaseta kolonyal a herî zexm bikin çok.
Garda Şoreşger, di vê bîranînê de şehîdên Defa Muqedes yên pak, hem li eniyên berxwedana dijminê Ba'sî û hem jî li zindanên Suud Qatil salix dide, li ser peymana xwe ya herdemî bi prensîbên Îmam Xomeynî (r.a.) û rêberîyatên Serokê Şoreşa Îslamî (zîlaya wî bilind be) û gelê Îranê yê ezîz dipejirîne û tekîd dike ku, bi îlhamgirtina ji dibistana zindanan azad, gelê Îranê yê bijan niha bi azmêtirîn şeklê li ser rêça damezrandina şaristaniya Îslamî ya nûjen radiweste û li hemberî her tirsandinek an plansaziya mustekbiran û sihyonîst radiweste.
Divê dijminên Îranê fêm bikin: Gelê ku di dema dîlketinê de ala teslîmbûnê avêt erdê û ala rûmetê bilind kir, îro bi tecrûbeya sabit, baweriyeke nû û qabiliyeta ducar bûyî, amade ye ku eniyê her êrîşkarekî bêşikîne û her plansaziya xerab ku armanca ewlehiya û pêşeroja welatê wî bike, bi ser nekeve.
Bi fêzileta Xwedê û li gorî soza wî ya arîkariyê, wekî ku zindanên me ji zincîrên dîlketinê rizgar bûn, gelên herêmê yên zordestîdîtî jî, di bin sîya berxwedanê û hişyariya Îslamî de, dê mustekbîr û dagîrkerên Sihyonîst û Amerîkî ji welatên xwe derxin û dê cografyaya berxwedanê heta ufqa serkeftina dawî ya ummeta Îslamî fireh bikin.'"
………………………….
Dawiya Peyam/
Your Comment