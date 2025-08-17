Teqîna bombeyekê li navenda paytexta Sûriyê / Hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Colaniyê di amadebaşiyê de ne

Li gorî ragihandina ajansa navneteweyî Ehl-ul beytê (silav liwanbin) – ABNA- trimbêlek sivîl li herêma "El Mezê"ya Şam (paytexta Sûriyê) ket ber bombebarekê, lê ev teqîn ne qurbanî jiyanê û ne jî ziyana malî çêkiriye.
Dîdarê Mafên Mirovan yê Sûriyê ragihand ku teqîn nêzîkî Otel "Golden"çêbûye û ji ber bombebarekê bûye ku di trimbêlekê de hatibû veşartin.
"Osame Mihemed Xeyr Atke", fermandeyê ewlekariya navxweyî ya Şamê yê rejîma Colanî, pejirand ku teqîn ji bombekê hatibû çêkirin ku di trimbêlekê kevn de, ku ji mehên dirêj li kêleka otobana El Mezê rawestiyabû, hatibû veşartin.
Wî diyar kir ku tu ziyana mirovî an zirarek malî nehatiye ragihandin û hêzên ewlekarî yên meydanî li herêmê lêkolînên xwe didomînin.
Wî zêde kir ku yekîneyên ewlekarî yên rejîma Colanî ji bo rêgirtina her tevdîrên potansiyel ên xirabkeriyê, kontrola herêmê bi cih anîne.
