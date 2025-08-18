!Karîkatur | Xeyala Îsraîlê Mezin

18 August 2025 - 12:44
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Benyamin Netanyahu, serokwezîrê rejîma Îsraîlê, di dawiyê de di gotûbêja xwe ya bi şebekeya Îsraîlî ya "i24" de ragihand ku: "Ez li ser cîhê kirina yek pêşkeftina dîrokî û rûhî me, û ji aliyê hisîyatan ve bi xeyala Îsraîlê Mezin ve girêdayîm." Ev gotinên wê, bi bersiva giran a welatên cîhan û serokên wan, taybetî serokên herêmî, û bi tenênebûna fireh a nav navên gelên Mûslim hatin berdewam kirin û şermezar kirin.
