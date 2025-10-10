Îsraîl di şerê Xezzeyê de negihîşt armancên xwe yên stratejîk

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Tevî pêşwaziya fermî û hişmendî ya Tel Avîvê ji bo biryara agirbesta Xezzeyê, lê hestek bêhêvîtiyê siya xwe avêtiye ser navendên siyasî û leşkerî yên Îsraîlê, ji ber ku vê peymanê şer bêyî ku bigihîje ti armancek diyarkirî bi dawî kir. Li Xezzeyê şer kir, lê ji hêla siyasî ve qelstir û ji hêla navneteweyî ve tarîtir derket.
Li gorî analîstan, kabîneya Serokwezîr Benyamin Netanyahu negihîştiye armanca xwe ya stratejîk a tunekirina Hamasê an jî şiyanên wê yên leşkerî û siyasî. Bi rastî, coşa ku piştî serketina berxwedan û aramiyê tevî dorpêçkirin û wêrankirinê, ji şer ji hêla siyasî ve bihêztir derket û xwe wekî hêza nûner a gelê Filistînê û berxwedanê da nasîn.
Pispor bawer dikin ku Îsraîl heta şerê navneteweyî jî winda kir ji ber ku ew bi guhertinek di raya giştî ya cîhanê de re rû bi rû bû, rexneyên Ewropî hêdî hêdî mezin bûbûn û sempatî ji bo Filistîniyan gihîştibû astek bêhempa.
Ayal Zisser, lêkolînerê dîroka Rojhilata Navîn li Zanîngeha Tel Avîvê, got, "Tiştê ku Desthilata Filistînê di 20 salan de nekarî bi dest bixe, Hamas di du salên şer de bi dest xist, û mijara du dewletan dîsa ketiye rojeva civaka navneteweyî."
"Ev guhertin dê şiyana Îsraîlê ya sepandina tedbîrên yekalî an jî ji nû ve destpêkirina şer lawaz bike, ji ber ku her zêdebûna pevçûnê wekî hilweşandina qadeke siyasî ya gengaz ji bo damezrandina dewleteke Filistînî tê dîtin.
Di vê navberê de, Amir Barshalom, analîstek leşkerî ji bo Îsraîl Times, bawer dike ku Tel Aviv nêzîkî qonaxek nû û tevlihev di rêveberiya Şerîda Xezzeyê de dibe; Serdemek li ser bingeha "kontrola herêmî" û ne "hegemonyaya leşkerî".
"Her çend peyman rê li ber vegera girtiyên Îsraîlî vedike jî, ew Îsraîlê ji azadiya tevgera siyasî û leşkerî bêpar dihêle an jî qet nebe sînorkirinên dewletê û hevkêşeyek herêmî ya nû ferz dike," wî got.
Li gorî pispor, Şerîda Xezzeyê ber bi avahiyek nû ji bo rêveberiya stargeha herêmî ve diçe û welatên Ereb, bi pêşengiya Misrê, dixwazin destê Îsraîlê girêdin û pêşî li destpêkirina şer bigirin. Bi vî awayî, xeta zer a ku ji hêla Trump ve li ser nexşeya wî ya siyasî li Şerîda Xezzeyê hatiye xêzkirin, sînorên manevrayên Tel Avîvê diyar dike.
Xeta zer behsa tiştê ku artêşa Îsraîlê wekî "herêmên gewr" bi nav kir dike; Herêmên ku îstîxbarat û ewlehiya wan sînordar e û Îsraîl dixwaze bêyî planeke dagirkirinê an rêveberiya rasterast biparêze. Lêbelê, pispor dibêjin ku ev hevkêşe nazik e ji ber ku ew bi hevrêziya berdewam a di navbera Dewletên Yekbûyî û Misirê û qebûlkirina hevkêşeyeke parastinê ya nû ji hêla Hamas û welatên Ereb ve girêdayî ye.
Ji ber vê yekê, mîna Barshalo, Îsraîl tevî vegera girtiyên xwe serkeftinek biryardar bi dest nexistiye, lê ketiye herêmeke stratejîk ku asta û rêjeya tevgera wê ji hêla ajansên ewlehiyê yên wê ve tê destnîşankirin.
……………………………
Dawiya Peyam/
El Cezîreyê ragihand ku kabîneya Îsraîlê di bidestxistina armancên xwe yên stratejîk ên jiholêrakirina Hamasê û jiholêrakirina kapasîteya leşkerî û siyasî ya berxwedana Filistînê de ji her demê qelstir xuya kiriye.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Tevî pêşwaziya fermî û hişmendî ya Tel Avîvê ji bo biryara agirbesta Xezzeyê, lê hestek bêhêvîtiyê siya xwe avêtiye ser navendên siyasî û leşkerî yên Îsraîlê, ji ber ku vê peymanê şer bêyî ku bigihîje ti armancek diyarkirî bi dawî kir. Li Xezzeyê şer kir, lê ji hêla siyasî ve qelstir û ji hêla navneteweyî ve tarîtir derket.
Your Comment