Peyama Civina Giştî ya Salane ya Nimêjê ya 32-em

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Nivîsa peyama Rêberê Şoreşa Îslamî, ku îro sibê (Pêncşem, 17ê Cotmeha 1404an) ji aliyê Hocat-ul-Îslam Walmuslimîn Felahat, nûnerê Rêberê Bilind li Parêzgeha Gîlan û Îmamê Înê yê Reştê ve li cihê vê civînê li Reştê hate xwendin, wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Silav Xwedê li Muhemmed û malbata wî û yên paqij pîroz bê
Rûniştina nimêjê yek ji civînên herî sûdmend li welêt e, û roja ku ev civîn tê lidarxistin yek ji rojên herî pîroz ên salê ye, û ev ji ber cudahî û girîngiya vê erkê watedar û jiyanbexş di nav erkên Îslamî de ye.
Dema ku bi exlaqên xwe yên wekî dilnizmî û fedakariya ji Xwedê re tê kirin, nimêj dil aram dike, îradeyê xurt dike, baweriyê kûr dike û hêviyê vejîne. Û çarenûsa mirov di vê dinyayê û axiretê de bi dilekî wisa, îradeyek wisa, bawerîyek wisa û hêviyek wisa ve girêdayî ye. Ji ber ku pêşniyara nimêjê ji pêşniyarên din ên di Quran û metnên din ên olî de pirtir e, û bi vî awayî ew di banga nimêjê de ji hemî kiryarên din çêtir tê ragihandin.
Bav û dayik, dû re mamoste û heval, û dû re rêzikname û adetên jiyanê yên bi nimêjê ve girêdayî, di belavkirin û pabendbûna wê de rolek dilîzin.
Rêxistinên propagandaya olî û mirovên olî, û dû re hemî mirovên olî, divê vê yekê wekî erkê xwe yê mutleq bibînin û amûrên nû û balkêş bikar bînin da ku nimêjê fêr bikin, nimêjê pêşve bibin, hûrguliyên watedar di nimêjê de rave bikin, û di dawiyê de hewcedariyên dinyayî û axretê yên her Misilman ji bo nimêjê.
Divê ez bi dilgermî spasiya Birêz Qeraetî bikim ji bo çandina vê şitlê berhemdar û anîna wê heta vê astê.
والسّلام علیکم و رحمةالله
We'sselamu Eleykum we rehmetullahî
Silav li ser we be û rehma Xwedê liwe bê
Seyîd Elî Xameneyî
1404/7/15
