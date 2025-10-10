Wezareta Parastina Hukûmeta Taliban: Pakistanê qada hawayî ya Efxanistanê şikand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Wezareta Parastinê ya hikûmeta Talîbanê Pakistanê li ser îhtîmala xirabtirbûna rewşa ewlehiyê ya di navbera Afxanistan û Pakistanê de hişyar kir. Ev hişyarî piştî êrîşa hewayî ya artêşa Pakistanê ya duh êvarê li ser Kabûlê hat dayîn.
Wezareta Parastinê ya hikûmeta Talîbanê di peyamekê de li ser platforma "X" (berê Twitter) ragihand: Pakistanê qada hewayî ya Afxanistanê binpê kir û bazarek li herêma Margî ya parêzgeha Paktîkayê, nêzîkî xeta sînorê Durand, bombebaran kir. Ev kiryar wekî binpêkirina eşkere ya serweriya neteweyî ya Afganistanê tê hesibandin.
Di daxuyaniya wezaretê de wiha hat gotin: Ev kiryarek şermok, tundûtûj û bêhempa ye di dîroka her du welatên cîran de. Ger rewşa ewlehiyê ji ber van tevgeran xirabtir bibe, artêşa Pakistanê dê ji hemî encamên wê berpirsiyar be.
Berdevkê artêşa Pakistanê Ehmed Çodhrî di bersiva pirsekê de li civîneke çapemeniyê li Peşawer, paytexta parêzgeha Xeyber Pakhtunxwa, ku bi Afxanistanê re sînordar e, berpirsiyariya teqînan red kir, lê bang li Kabîlê kir ku ji bicihkirina komên terorîst li ser axa xwe dûr bisekine.
Du teqîn roja Pêncşemê êvarê li Kabîlê hatin bihîstin, û çend demjimêr şûnda çavkaniyên herêmî ji ajansa nûçeyan re gotin ku li ser herêma Barmal a parêzgeha Paktika li başûrê rojavayê Afxanistanê dron hatine dîtin, ku çeperên li herêmê bombebaran dikin.
Wezareta Parastina Efxanistanê bi qebûlkirina hêzê havaî ya dawî ya Pakistan li herêma Paktîka, ev çalakî wekî şikandina vekî ya serhildana neteweyî nîşan da û hişyariya da ku heke têkçûn zêde bibe, Îslamâbâd berpirsyarê encamên wê dêbe.
