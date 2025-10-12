Lêkolîna Sernivîs û Girîngiya Ziyara Erbaînê: Rêwîtiyeke Sûnet an Bid‘at?

:
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Bi berpirsiyariya riwayet û belgeyên dîrokî, em bersiva şîroveyên ku li ser bid‘atîya Ziyara Arbaînê têne dan, bidin.
Asliyeta Ziyara Erbaînê di Sünnetê ya Îmamê Me‘sûm na (s) de
Ziyarata Erbaîn ne tenê bid‘at nîne, lê herweha bingehînî dirêj li sünnetê Emamên Me‘sûmîn (a.s) heye. Di riwayetekê ji Emam Sadiq (a.s) û Îmam Hesen Eskari (s.x) de tê gotin ku Ziyara Arbaîn yek ji "nîşanên muminan" e, ku vê yekê dîdara asliyeta vê ziyarêtê dide.
Girîngiya Ziyarata Erbaîn tenê ji ber ziyarata Câbir ibn Abdullah Ansarî li vê rojê nîne, lê ji ber "kirina me‘sûm" û "gotina me‘sûm" e ku li rojê Arbaînê hate Kerebela. Hatina Îmam Saccad (s) û Hazretê Zeynab (s.x.z) bo Kerebela li roja Arbaînê, bi berê xwedî zanyarî û girîngiya taybet e.
Gotina Ziyarata Erbaîn ji hêla Emam Sadiq (a.s) ve xwe nîşana girîngiya wê ye; ji ber ku ziyarata yek sahabê pîroz wek Câbir ibn Abdullah, her çend hêja ye, tenê nikare bibe yek ji şiarên mezin ên Şî‘a û Emamê Me‘sûm ji bo wê navnîşa taybet biaxive.
Tesdîqên Dîrokî û Riwayetî
Ji bo zêdetir tesdîqkirina asliyeta Ziyarata Erbaîn, gotina Ebû Reyhan Berunî li sedsala çarê hat referans kirin. Berunî di pirtûka xwe de dikeve nivîsandin:
"Li rojê bîstê [şefat] serê Hüseyin (a.s) bi laşê wî ve hat vegotin û li hember laşê wî hat defn kirin û Ziyarata Erbaîn jî li ser vê rojeke ye û harêma îmam üseyin (s.x) jî piştî vegeriyê ji Şamê, li vê rojekê hatin ziyar kirin."
Ev wêne dikare bêjê ku serê pak a Emam Hüseyin (a.s) li laşê pîroz ve vegerîye. Ev bûyer girîngiya ziyara merqada îmam üseyin (s.x) zêde dike, ji ber ku şeref û kemalê mirovan li serê wan e û vegeriya serê pak li laşê pak, roja Arbaînê şan û girîngiya xwe zêde kir.
Mijarê Hatinê Ehlibeyt (s.x) bo Kerebela li Roja Arbaîn
Di bersiva şîroveyên ku li ser derbasbûna Ehlibeyt (s) li Kerebela di roja Arbaînê de têne dan, bi hesabên dîrokî ev wisa tê qebûlkirin. Sedemê winda nebûna vê bajarekî di rêya rast a Şam û Medîne de, ji bo vegerandina seran û defnkirina wan li hember laşan ji hêla Ehlibeyt (a.s) ve hatî gotin.
Lîsteya Şiarên Dînî
1. Şiarên ku rastî li ser wan riwayet heye.
2. Şiarên ku di dema Xeybebterê de ji hêla Şî‘iyan ve hatine pêk anîn û aliman wan qebûl kirine.
Herdu kategorî ji aliyê dînê qebûl ne. Piêdeçûnê Arbaîn jî wek tradîsyona sîret û sinê û دستهگردانی (rêkxistinên pêşketinê) di bîranînê ya Seyîd Şehîdên (s.x) de, di kategoriyê duyemîn de ye û ji ber vê yekê bid‘at ne tê hesibandin.
Ev dane ser du bingehan berdest e:
• Têkildarîya riwayetan li ser ziyarata îmam üseyin (s.x) di rewş û rewşên cuda de.
• Asliyeta piêdeçûnê bo Kerebela bo ziyarata Emam Hüseyin (a.s).
Aliman mezin ên Şî‘a ji destpêka dirêj ziyarata piêde îmam üseyin (s.x) bi girîngî hebe. Merhûm Qazî Tabatabaî di pirtûka "Arbaîn" de li ser vê mijarê tiştên dîrokî û riwayetî zêdetir şerh dide ku di roja Arbaînê de aliman mezin bi pê piêde bo ziyarata îmam üseyin (s.x) Ev tişt belavkirina qanûnî û dirêjahiya piêdeçûnê Arbaînê zêde dike.
Piêdeçûna Arbaîn ne tenê tradîsyona dîrokî ye; ev hereketê mezin ji şekla anjmara dîrokî xwe derketiye û bûye yek ji bûyerên cîhanî. Berhem û bereketên mezin a vê cîhanê niha zêdetir xuya dikin.
Niha ev bûyer beşeke neperçûyek ji nasnameya alîme Şî‘iyê ye. Arbaînê Hüseyinî ne tenê serdema dînî ye, lê bûye nimûneyeke yekbûn, dirêjahiya rûmet û hevsengiya Şî‘iyan û azadîxwazanê cîhanê ji bo îmam üseyin (s.x)
