El-Sûdanî:: Eger Netanyahu li Şarm El-Şêyx be ez beşdar nebim

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şîa el-Sudanî ji aliyên Misrî û Amerîkî re ragihandiye ku eger Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu beşdarî lûtkeya Şarm el-Şêx a li ser Xezzeyê bibe, ew ê beşdar nebe.
Komara Îslamî ya Îranê jî li hember vexwendina Misrê ya ji bo Îranê ji bo beşdarbûna lûtkeyê, bersiveke neyînî da vexwendina Misrê ya ji bo Îranê ji bo beşdarbûna lûtkeyê, li hember lidarxistina lûtkeya Şarm el-Şêx bi hebûna Donald Trump û hebûna muhtemel a rayedarên Îsraîlê.
