El-Sûdanî:: Eger Netanyahu li Şarm El-Şêyx be ez beşdar nebim

13 October 2025 - 17:51
News ID: 1738255
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Li pêşiya lûtkeya Şarm El-Şêyxê li Misirê, Serokwezîrê Iraqê berbangî amadebûna Netanyahû ya di vê lûtkeyê de kir û got: Ew dê li vê lûtkeyê beşdar nebe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şîa el-Sudanî ji aliyên Misrî û Amerîkî re ragihandiye ku eger Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu beşdarî lûtkeya Şarm el-Şêx a li ser Xezzeyê bibe, ew ê beşdar nebe.

Komara Îslamî ya Îranê jî li hember vexwendina Misrê ya ji bo Îranê ji bo beşdarbûna lûtkeyê, bersiveke neyînî da vexwendina Misrê ya ji bo Îranê ji bo beşdarbûna lûtkeyê, li hember lidarxistina lûtkeya Şarm el-Şêx bi hebûna Donald Trump û hebûna muhtemel a rayedarên Îsraîlê.

Mihemed Şîa El-Sudanî

Iraq

Benjamin Netanyahu

Rejîma Siyonîst

