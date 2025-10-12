Nêçîrvan Barzani: Piştî hevdîtina bi Ayetullah Xamineyî re, têkiliyên Îran û Herêma Kurdistanê baştir bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Barzani: Piştî hevdîtina bi Ayetullah Xameneyî re, qalîteya têkiliyên di navbera Îran û Herêma Kurdistanê de baştir bûye
Serokê Herêma Kurdistana Iraqê derbarê têkiliyên herêmê bi Îranê re got: Piştî serdanên min ên bo Îranê û piştî hevdîtina me bi Qedr û qîmeta wî Ayetullah Xameneyî re, ez bawer dikim ku celeb, qalîte û cewhera têkiliyên di navbera Îran û Herêma Kurdistanê de bi girîngî baştir bûne.
Li gorî Koma Navneteweyî ya Ajansa Nûçeyan a Tasnim, Nêçîrvan Barzani, Serokê Herêma Kurdistana Iraqê, di panela konferansa salane ya Enstîtuya Lêkolînên Rojhilata Navîn (MERI) li Hewlêrê de, bi mijara "Şêwekirina Pêşerojê û Perspektîfên ji bo Aştî û Serfiraziyê", li ser rewşa heyî ya têkiliyên di navbera Herêma Kurdistan û Îranê de û çawaniya xurtkirina wan bêtir axivî. Wî got: "Du aliyên sereke yên derbarê Îranê de hene. Ya yekem, Îran ji bo me cîranek girîng e; sînorên me yên dirêj û hevpar bi Îranê re hene; me qet nexwestiye û ne jî li pey têkçûna têkiliyên me bi Îranê re ne. Di heman demê de, em çavkaniya tu gefê li ser Îranê nînin. Em naxwazin ku bi tu awayî ji axa Herêma Kurdistanê li dijî tu cîranên me pevçûn çêbibe. Îran yek ji wan welatan e ku em qet naxwazin bibin çavkaniya gefê li ser wê. Ev prensîb di siyaseta Herêma Kurdistanê de navendî ye." Em dixwazin bibin faktorek ewlehî û aramiyê li herêmê, ne faktorek bêîstîqrarî û têkçûna ewlehî û rehetiyê li herêmê. Bi rastî, ev hîn jî siyaseta rastîn a Herêma Kurdistanê ye.
Bazirganiya me bi Îranê re nêzîkî 11 milyar dolar e
Barzanî derbarê serdana xwe ya par bo Îranê û hevdîtina xwe ya bi berpirsên pilebilind ên welêt re got: "Di warê aborî de, bazirganiya me bi Îranê re salane nêzîkî 11 milyar dolar e. Min par serdana Îranê kir, û piştî vê serdanê rûpelek nû di têkiliyên di navbera Herêma Kurdistanê û Îranê de vebû. Serokê Îslamî yê Îranê serdana Hewlêrê kir, û ez bawer dikim ku van bûyeran di têkiliyên me bi Îranê re guhertinên erênî anîn. Ez dîsa tekez dikim ku Îran welatekî girîng e, em dixwazin têkiliyên xwe yên heyî ji vê astê hîn bêtir pêşve bibin, û Herêma Kurdistanê dê tu carî nebe çavkaniya gefê ji bo Komara Îslamî ya Îranê. Îranê di serdema dijwar a borî de piştgirî, piştgirî û hevkariya Herêma Kurdistanê kiriye û em ji bo vê yekê spasdarê wan in. Îran cîranekî girîng e û em dixwazin têkiliyên xurt û saxlem bi wan re hebin. Piştî serdanên min ên Îranê û piştî hevdîtin û hevdîtina min bi Xwedayê Mezin Ayetullah Xameneyî, Rêberê Bilind ê Komara Îslamî ya Îranê re, ez bawer dikim ku celeb, kalîte û cewhera têkiliyên di navbera Îran û Herêma Kurdistanê de bi girîngî baştir bûne û guhertinên erênî dîtine.
Serokên Kurd Celal Talabanî û Mesûd Barzanî ti hewldanek neda
Barzanî derbarê vîzyon û stratejiya rêberên Kurd ji bo aramiya li Iraq û herêmê de got: Berî sala 2003an, rewşek me ya dişibiya rewşa niha ya Herêma Kurdistanê hebû. Ji hêla aborî ve, em ne di vê asta guncaw de bûn, lê em hema hema li cihê ku em niha lê ne bûn. Amerîkî hatin û bi me re axivîn û me qanih kirin ku Iraqek nû, û yek li ser bingeha demokrasî û federalîzmê, li benda me ye. Em, wekî Kurd, û bi taybetî rêberên Kurd, Mam Celal (Celal Talabanî) yê rehmetî û Serok Mesûd Barzani, bila Xwedê temenê wan dirêj bike, bi rastî ji bo Iraqa nû ti hewldanek neda.
Destûra Iraqê, wekî belgeyek, destkeftiyek mezin e
Wî zêde kir: "Me hêvî dikir ku em Iraqek ava bikin ku dawî li trajediyên û wêraniyên ku bi serê Kurdan de hatibûn bîne. Ger pirs ev be, me piştî 20 salan çi bi dest xistiye? Bi raya min, Destûra Iraqê bi xwe, wekî belgeyek, ji bo Herêma Kurdistanê destkeftiyek mezin bû û girîngiya wê divê neyê kêmkirin. Ev belgeya girîng, ku hejmarek mafên Kurdan û kêmneteweyên din ên li Iraqê nas dike, divê neyê kêm nirxandin, lê divê wekî destkeftiyek mezin were dîtin." Lê pirsa mezintir ev e, gelo ev destûr hatiye bicîhanîn? Ez dikarim bi "na"yek bilind bersiva vê pirsê bidim.
Têkiliya me bi Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê re ji ya berê pir çêtir e.
Wî her wiha got: "Pêvajoya avakirina Hikûmeta Herêma Kurdistanê demek dirêj kişand, lê ya girîng ev e ku em, bi birayên xwe yên di Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê de, niha têkiliyek pir çêtir ji ya berê heye. Her çend em negihîştine qonaxa avakirina hikûmetê jî, bi hev re me pêşveçûnek girîng bi dest xistiye. Bi hev re me belgeyek hevbeş amade kiriye ku vîzyona me ya siyasî ji bo pêşeroja vî welatî û ka em ê çawa karûbarên bi Bexdayê re birêve bibin destnîşan dike. Ya ku dimîne ev e ku kî kîjan posta îdarî digire? Ez naxwazim hincetan çêbikim ka çima ewqas dirêj kişand ku hikûmet were damezrandin, û ez naxwazim vê mijarê biparêzim. Ez bawer dikim ku divê hikûmet di zûtirîn dem de bihata damezrandin, lê di heman demê de hin rastiyên ku divê em li ber çavan bigirin jî hene. Min dixwest ku hikûmet di meha duyem an sêyem a îsal de bihata avakirin, lê hin astengî û bêbawerî hene ku divê werin çareserkirin. Tevî van hemûyan, em li Bexdayê li ser gelek mijarên têkildarî destkeftiyên Herêma Kurdistanê li hev dikin.
Me bi Tirkiyeyê re di warên aborî û siyasî de dostaniyeke xurt û têkiliyên taybet hene.
Serokê Herêma Kurdistanê derbarê têkiliyên bi Tirkiyeyê re got: Me bi Tirkiyeyê re dostaniyeke xurt û saxlem heye. Me bi vî welatî re hem di warên aborî û hem jî di warên siyasî de têkiliyên pir taybet hene. Herêma Kurdistanê dê têkiliya xwe bi Tirkiyeyê re bidomîne.
Tirkiye di derbarê pêvajoya aştiyê ya bi PKKê re pir cidî ye.
Barzanî derbarê nirxandina pêvajoya aştiyê ya di navbera Tirkiye û PKKê de û rola Herêma Kurdistanê di vî warî de got: Derbarê pêvajoya ku li Tirkiyeyê û di bin her sernavekî de dest pê kiriye de, ez piştrast im ku piştî hevdîtina bi Serokkomarê Tirkiyeyê re, min hîs kir ku Tirkiye di derbarê vê pêvajoyê de pir cidî ye. Her çend ev pêvajo hêdî hêdî pêş bikeve jî, li Tirkiyeyê biryareke cidî hatiye dayîn ku divê ev pêvajo bi ser bikeve. Lê divê em bêsebr nebin, tişt hene, her çend ew bi xetereyan tijî bin jî, divê aliyê din bicîh bîne. Pirsgirêkek ku bi salan e berdewam dike, di şevekê de nayê çareserkirin. Carinan, divê hûn bi hin xetereyan re rû bi rû bimînin. Tiştê ku ez ji birayên xwe re dibêjim ev e ku divê pêvajoya aştiyê were kirin ji ber ku ew rêya herî baş e, her çend hêdî be jî. Niha rewş wiha ye ku her aliyek li benda avêtina aliyê din e da ku ew jî gavekê bavêje. Ev pirsgirêka mezin bi vî rengî çareser nabe.
Rola Herêma Kurdistanê di pêvajoya aştiyê ya di navbera Tirkiye û PKKê de piştgirî ye
Wî her wiha got: "Niha, gavên ku Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) divê bavêje hene da ku ev pêvajo bi ser bikeve. Ez naxwazim bikevim nav hûrguliyan, lê nayê gotin ku em li paş dimînin û li bendê ne ku bibînin ka Tirkiye çi dike û wê hingê em ê werin û tiştek bikin. Ev celeb raman pir xelet e û dê ti encamek nede." Rola me, wekî ku me li Enqerê ragihand, rolek piştgirî ye û me bi vê komê re jî li ser rola ku em dikarin di vî warî de bilîzin axivî. Dema ku pêvajoya bêçekkirinê dest pê kir, wan ji me xwest ku em piştgiriyê bidin vê pêvajoyê; me her tiştê ku ji destê me dihat kir. Ez bawer dikim ku ev derfetek dîrokî ye û divê Kurd wê ji dest nedin.
Peyamên Abdullah Öcalan pir zelal in û Qendîl tam dizane ku divê di vî warî de çi bike; lê ew nake! Ev cure tevger bêhêvîbûnê diafirîne; ev ji bo Birêz Öcalan jî ne baş e. Ew îdîa dikin ku gotinên wî dişopînin, lê dema ku dor tê ser pêkanîn û qada çalakiyê, ew tam berevajî vê dikin! Ev tevger zirarê dide Kurdan û her weha vê pêvajoyê jî. Niha ne dema van cure lîstikan e; Ev lîstik eşkere û zelal in. Peyama min ji birayên min re ev e ku divê ew vê pêvajoyê bi ciddî bigirin û hewlên cidî bidin da ku serkeftina wê misoger bikin û wê bigihînin encamê û pêşî li têkçûna wê bigirin.
