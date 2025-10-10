Xalîdî: Cinayetên Îsraîl bi piştgirîya Rojava li dijî Filistînîyan têne kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a bajêr, Mamosta Xalidî behsa bûyerên dawî yên li Filistîna dagirkirî kir û rejîma Siyonîst wekî sûcdarê sereke yê sûcên hovane yên li dijî gelê bêparastin ê Xezzeyê û deverên din ên Filistînî bi nav kir.
Daxuya kir ku ev sûc di bin serokatiya şexsî ya Benyamin Netanyahu û bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî û hevalbendên Rojavayî têne kirin, û wiha lê zêde kir: "Rejîma Siyonîst ne tenê pabendî qanûnên navneteweyî nabe, lê di heman demê de, bi piştgiriya hin hêzan, zarok, jin û sivîlan dikuje."
Sûcên rejîma Siyonîst ji bo welatên Îslamî hişyariyek in
Mamosta Xalidî, tekez kir ku sûcên dawî divê ji bo hemî welatên Îslamî hişyariyek bin, û diyar kir: Filistîn aîdî Misilmanan e û Orşelîm dê Qibla yekem a Misilmanan bimîne, û bêdengiya li hember van sûcan xiyanetek li doza Filistînê ye.
Wî her wiha ji berpirsên navxweyî re axivî û daxwaza çalakiyên pratîkî ji bo piştgiriya gelê Filistînê kir û got: "Divê em tenê bi daxuyaniyên siyasî razî nebin; divê piştgiriya pratîkî û berfireh di warên siyasî, çandî û aborî de di rojevê de be."
Parastina gelê bindest ê Filistînê erkek olî û mirovî ye.
Îmamê Înê yê demkî yê Senendecê, ji bo gelê bindest ê Filistînê dua kir û ji bo eniya berxwedanê serkeftin xwest û got: "Di vê serdemê de, parastina bindestan û rawestana li hember zordaran erkek olî û mirovî ye."
Wî her wiha behsa pêwîstiya rêzgirtina dêûbavan kir û got: "Ciwanên Senendecê mirovên bawermend in ku ji malbatên bawermend tên û dizanin çawa rêz li dêûbavên xwe bigirin, lê hin ji wan bi nezanî şîretên dêûbavên xwe paşguh dikin û rêz li wan nagirin, ji ber ku divê ew hînkirinên Quranî û olî yên rêzgirtina dêûbavên xwe pêşve bibin."
Wî beşdarbûna nimêjên Înê û yên cemaetê ji bo bawermendan rûmetek dît û got: "Pêşkêşkirina li vê cihê pîroz û kirina nimêjên Înê û yên cemaetê çavkaniya bereketa jiyanê û razîbûn û razîbûna Xwedê ye."
