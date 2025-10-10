"Civîna gelê Sine li dijî cinayetên rejîma Sêyonîstî û ji bo piştgirî ji Filistînê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Gelê mîsliman û şoreşger ên parêzgeha Kurdistanê, di nîvrojê rojekê încîmeya "Bahoza El-Aqsâ" de, piştî namaza îbadetî û siyasî ya încîmeyê roja încîme, di vê bajarê de civînekê birêvebirin û têgotin ku teror û cinayetên bêweqf a rejîma Sêyonîstî li dijî gelê bêparastina Filistînê nîşan da.
Ev civîn ku bi navê "Bexşîşa Serkeftinê" û bi beşdariya fireh a endamên civakê, malbatên şehîdan mezin, ruhanîyan, ciwanan û nimêjxwazan hatî lidarxistin, dîmeneke din a yekîtiya gelê Îranê bi armanca Filistîn û hevgirêdayîya Îslamî di derbarê şer de nîşan da.
Beşdarên vê çarçoveyê bi bangên şiarên wekî "Mirî li ser Îsraîl", "Mirî li ser Amerîka" piştgirîya xwe ji gelê berxwedanê ya Filistîn û komeleyên berxwedanê ragihand.
Di beşek ji vê çarçoveyê de, nameyek ji aliyê beşdarên hat xwendin ku di nav de li ser pêwîstiya piştgirîya hemû aliyan ji berxwedana Filistîn, qetkirina têkilîya welatên Îslamî bi rejîma Sêyonîstî û şopandina caza kiryarên cinayetên şerî li dijî gelê Xezze vîr kir.
