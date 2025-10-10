Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di lêkolîneke balkêş de bi sernavê "Rêbazên Têkoşîna li dijî Pêşdarazîyê û Zêdekirina Baweriyê di Analîza Daneyên Medyaya Civakî de ji bo Rêvebiriya Krîzan", ku di sala 2024an de ji hêla Zanîngeha Hull li Keyaniya Yekbûyî ve hatiye weşandin, sê pêşdarazîyên xeternak hatine destnîşankirin ku dikarin rastiya karesatekê ji çavên cîhanê xera bikin û veşêrin. Lêkolîn nîşan dide ku heta daneyên herî hêja jî, ger bi van sê pêşdarazîyan werin fîltrekirin, wêneyek xera û neheq nîşan didin:
1. Pêşdarazîya erdnîgarî: Ev pêşdarazî dibe sedema ku trajediyên ku di bin bala medyaya Rojavayî de nînin - mînakî, li Rojhilata Navîn, Asya an Afrîkayê - bi bingehîn nayên dîtin, mîna ku ev krîz qet çênebûne.
2. Pêşdarazîya zimanî: Ev pêşdarazî deng û qîrînên bi zimanên ne-Rojavayî paşguh dike. Ger karesatek bi îngilîzî neyê vegotin, ew wekî ku di sîber-cîhanê û medyaya navneteweyî de tune be ye.
3. Pêşdarazîya dramatîk: Ev pêşdarazî di dawiyê de dibe sedema temsîlkirinek netemam a rastiyê. Her du pêşdarazîyên jorîn çîrokek pêşdarazî diafirînin ku tenê beşek ji rastiyê nîşan dide û beşa sereke di siya jibîrkirinê de dihêle.
Xezze; Qurbanîya Sêqatî ya Medyayê
Bi dehsalan, trajediya Xezze mînakek zelal bû ji bo qurbanîbûna van sêqatî. Cihê wê yê erdnîgarî li Rojhilata Navîn û xwezaya gelê wê ya bi zimanê erebî diaxivî bû sedem ku vegotina êş û dagirkeriya wan an were paşguhkirin an jî, di rewşa herî baş de, were tahrîfkirin û marjînalîzekirin. Di encamê de, pirsgirêka Filistînê bi tevahî ji "qatîbûnek dramatîk" êş kişand û êşa rojane ya gelê wê di çavên civaka navneteweyî de bû tiştek normal. Ev hawîrdora medyayê ya guncaw rê da rejîma Siyonîst ku bi piştgiriya bê guman a Rojava projeya xwe ya dagirkeriyê bi bêdengî pêş bixe, heta wê astê ku heta hin welatên Ereb jî ber bi normalîzekirina têkiliyên bi vê rejîmê ve çûn.
7ê Cotmehê; Bersivek ku nexşeya medyayê ya cîhanê guherand
Lê operasyona "Bahoza El-Eqsayê" ya di 7ê Cotmehê de bingehên van hevkêşeyên medyayê hejand, mîna erdhejek jeopolîtîk. Bûyerê dîwarên qatîbûna erdnîgarî û zimanî şikand û cîhan neçar kir ku tiştê ku bi dehsalan ji çavên wê veşartî bû bibîne. Niha sûcên rejîma Siyonîst êdî nikarin li pişt van astengiyên agahdariyê werin veşartin.
Pêla protestoyên gur ên li ser zanîngehên li çaraliyê cîhanê, ji Dewletên Yekbûyî bigire heya Ewropayê, nîşan da ku nifşek nû vegotina stereotîp a medyayê red kiriye û alîgiriya wê ya şanoyî red kiriye.
Di dema axaftina Netanyahu de, dikê Neteweyên Yekbûyî tijî kursiyên vala bû, ku ev sembolek eşkere ya kêmbûna rewatiya rejîmê ye, tewra di saziyên navneteweyî yên ku xuya dikin bêalî ne jî.
Welatên ku piştgiriyê didin doza Filistînê, wek Yemen, ku berê bi xwe di şerekî navxweyî de bû, niha bi kiryarên bêhempa yên wekî desteserkirina keştiyan û hedefgirtina çeperên Îsraîlê bûne lîstikvanên bi bandor di vê hevkêşeyê de.
Her çend êrîşên kor û bênavber ên rejîma Îsraîlê piştî 7ê Cotmehê bûn sedema şehîdbûna bi deh hezaran sivîlan, di nav de bi hezaran jin û zarok, û şehîdbûna hejmarek fermandarên din ên berxwedanê, lê destkeftiyek stratejîk a bê guman hebû: şikandina monopola vegotina medyayê û danîna neheqiya dîrokî di bin ronahiya cîhanê de. 7ê Cotmehê îsbat kir ku tewra makîneyên propagandayê yên herî bihêz jî nikarin rastiyê li pişt dîwarên alîgiriyê heta hetayê veşêrin.
Nivîskar: Mihemed Riza Hecî Cebarî
Her çend êrîşên rejîma Îsraîlê piştî 7ê Cotmehê bûn sedema şehîdbûna bi deh hezaran sivîl û hejmarek ji fermandarên berxwedanê jî, wan destkeftiyek stratejîk bi dest xist, û ew jî şikandina yekdestdariya vegotina medyayê bû.
Di lêkolîneke balkêş de bi sernavê "Rêbazên Têkoşîna li dijî Pêşdarazîyê û Zêdekirina Baweriyê di Analîza Daneyên Medyaya Civakî de ji bo Rêvebiriya Krîzan", ku di sala 2024an de ji hêla Zanîngeha Hull li Keyaniya Yekbûyî ve hatiye weşandin, sê pêşdarazîyên xeternak hatine destnîşankirin ku dikarin rastiya karesatekê ji çavên cîhanê xera bikin û veşêrin. Lêkolîn nîşan dide ku heta daneyên herî hêja jî, ger bi van sê pêşdarazîyan werin fîltrekirin, wêneyek xera û neheq nîşan didin:
