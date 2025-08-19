"Rejîma Îsraîlê li bilindahiyên Colanê yên Sûriyê de berdewam dike ku avahiyên nû (kolonî) çêke

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- "Rojnameya Îsraîlî 'i24 News' ragihandiye ku hinek cihûyên tundrew ên Îsraîlî bi armanca avakirina bajarokek nû li bilindahiyên Colanê ên Sûriyê yên dagirkirî êrîş kirine. sihyonîstên xwe bi navê 'Pêşengên Bashan' dixwînin û dixwazin bajarokeke bi navê 'Novê Bashan' ava bikin.*
Hûrgilî:
- Sihyonîstan ji Artêşa Îsraîlê xwestiye ku li herêmê bimîne da ku bajarokê ava bike.
- Gotine ku ev biryar "bêyî alîkariya hikûmetê" hatiye girtin, lê gengaz e di pêşerojê de alîkariyê bistînin.
- Artêşa Îsraîlê îdîa kiriye ku kolonîst girtine û berê xwe daye Fîlîstîna dagirkirî, lê hin çavkanî dibêjin artêş riya wan vekiriye.
Siyaseta Îsraîlê:
- Netanyahu, Serokwezîrê Îsraîlê, di sala 2023an de peymana 1974 ya Colanê betal kir û fermana kontrola herêmê da.
- Kabîneya Îsraîlê bi avakirina koloniyan li Golanê re razî bû û got ku ev "xurtkirina Îsraîlê" ye.
Dijberî:
- Dewletên cîhanê û rêxistinên navneteweyî vê kirinê wekî "şikandina qanûnên navneteweyî" binav kirine.
Agahiyên Bingehîn:
- Herêma Colan ji sala 1967an ve ji aliyê Îsraîlê ve hatiye dagirkirin.
- Li gorî qanûnên navneteweyî, Colan beşekî Sûriyê ye.
Gotina Dawî:
"Dagirkirin û kolonîçêkirin tim bûye sedema şer û êşan. Mafê her gelê ye ku li ser axa xwe bi azadî bijî."
