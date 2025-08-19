Serokê Meclîsa El-Wefaqê:"Îsraîla Mezin" xeyala têkiliyên hin Ereb û Musliman bi rejîma sîyonîstî eşkere kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Cemîl Kazim, serokê Şûraya Civata El-Wifaq a Behreynê, bi awayekî fermî diyar kir ku axaftinên dawî yên li ser 'Îsraêlê Mezin' nîşan dan ku baweriya hin dewletên ereb û misilman bi vê rejîmê wek 'dewleta aştî û ewlehiyê' xapandinek bê bingeh e."
Kazim: -Çalakiyên rejîma siyonîst li Filistînê (wek bombebaran, blokad û birçîhîştina gelê bêguneh) wek "jinosîd, tawankariya li dijî mirovahiyê û şerê çekdarî" binav kir.
- Got: _"Tiştên ku rejîma siyonîst li Filistînê dike (bombebaran, qutkirina îmdadên mirovahî, xesar didin çavkaniyên xwezayî) mînakên eşkere yên tawanên şer û nijadkujî ne. Ev hemû, bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî, Rojava û hin hikûmetên xwe teslîmkirî, û bi bêdengiya cîhanê têne kirin."_
- Berdewam kir: _"Ev rejîma dagirker 'şerê mutleq' û 'pişika şêrpence ye'; pêkvejiynek bi vê rejîmê nîne, divê ji binî were qutkirin."_
Daxuyaniya 8 civatên siyasî yên Bahreynê:
- Di daxuyaniyeke cuda de, heşt partî û tevgerên siyasî yên Bahreynê, gotinên serokwezîrê Îsraêlê yê li ser "Îsraêlê Mezin" wek "xewnên nexweş û xwestinên emperyalîst" binav kirin.
- Gotin: _"Ev axaftinên talûke, di dema krîza rojane ya li dijî gelê bêparêz ê Filistînê de, ne tenê tirs ji Filistîniyan, lê tîrek e li dijî ewlehî û aramiya hemû herêma erebî."_
- Daxwaz kirin ku dewletên ereb û misilman li hember vê xeterê bibin yek, û pêvajoya "normalîzekirina têkiliyên bi rejîma siyonîst" bi temamî were rawestandin.
- Ji cîhana azad xwest ku li dijî siyaseta nijadperist a Îsraêlê bisekinin û piştgiriya xwe ji mafê gelê Filistîn ê ji bo azadî û dewleta xwe ya serbixwe bide.
Dawî:
_"Divê hikûmeta Bahreynê hemû têkiliyên xwe yên bi rejîma siyonîst re bidawî bike. Ev ne tenê daxwaza gelê Bahreynê ye, lê berpirsyariya wî ya li hember qewmê Filistîn ê ye ku dê her wek meseleyeka sereke ya ummeta misilman û ereb bimîne."_
Etîket: ElWifaq Bahreyn Îsraîl RejîmaSiyonîst Filistîn
Serokê Meclîsa El-Wefaqê:"Îsraîla Mezin" xeyala têkiliyên hin Ereb û Musliman bi rejîma sîyonîstî eşkere kir
Serokê Meclîsa Civata El-Wefaq a Bahreynê, bi rexne kirina axaftinên Serokwezîrê rejîma sîyonîstî li ser "Îsraîla Mezin", got ku vê daxwaza xewnê aştiyê ya rejîm û xeyala hin dewletên Erebî û Îslamî li ser rastiya eşkere kir.
Seyîd Cemîl Kazim, serokê Şûraya Civata El-Wifaq a Behreynê, bi awayekî fermî diyar kir ku axaftinên dawî yên li ser 'Îsraêlê Mezin' nîşan dan ku baweriya hin dewletên ereb û misilman bi vê rejîmê wek 'dewleta aştî û ewlehiyê' xapandinek bê bingeh e."
