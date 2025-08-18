Artêşa Îsraîlê ji bo çareserkirina pirsgirêka kêmbûna hêza mirovî serî li Cihûyên biyanî da

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çavkaniyên di rejîma Siyonîst de eşkere kirin ku artêşa rejîmê ji bo çareserkirina krîza kêmbûna personelên leşkerî û hêzên yedek, serî li wergirtina Cihûyan ji welatên biyanî daye. Ev di demekê de ye ku avahiya siyasî ya rejîmê biryar daye ku bajarê Xezzeyê dagir bike.
Kenala Seven TV ya rejîma Siyonîst îro eşkere kir ku, ji ber kêmbûna cidî ya personelên leşkerî, artêşa Îsraîlê li ser wergirtina Cihûyan ji welatên biyanî ji bo koçberkirina deverên dagirkirî û wergirtina wan di artêşê de li hember wergirtina mûçeyên girîng difikire.
Ev kiryar piştî wê yekê tê ku kabîneya rejîma Siyonîst biryar daye ku bajarê Xezeyê bi tevahî dagir bike; di demekê de ku krîza navxweyî ya li deverên dagirkirî ya derbarê qanûna xizmeta leşkerî ya mecbûrî de zêde dibe û partiyên Haredî (ultra-Ortodoks) red dikin ku hêzên Haredî bişînin xizmeta leşkerî.
Li gorî vê dezgeha medyaya Siyonîst, li gorî amarên ji beşa çavkaniyên mirovan, kêmbûna hêza mirovî di artêşa rejîma Siyonîst de niha di navbera 10,000 û 12,000 de tê texmîn kirin. Ji bo vê armancê, artêş hewl dide ku çareseriyên nû bikole da ku hêzên leşkerî bi lez û bez xurt bike, ji ber redkirina şandina Haredî bo şer.
Di vê mijarê de, kanala televîzyonê ya Îsraîlê Seven ji ajansa nûçeyan a fermî ya artêşê veguhest ku rayedarên leşkerî û ewlehiyê plan dikin ku planeke ji bo xurtkirina hêzên leşkerî pêş bixin ku bi taybetî Cihûyên ciwan ên di navbera 18 û 25 salî de ji Dewletên Yekbûyî û Fransayê hedef digire û wan teşwîq dike ku koçî deverên dagirkirî bikin û ji bo çend salan di artêşê de qeyd bibin.
Li gorî rapora weşandî, texmîn nîşan didin ku artêşa Îsraîlê niha xwedî kapasîteya wergirtina 10,000 Cihûyên biyanî di salê de ye. Lêbelê, wan armanca xwe ya destpêkê daniye ku salê 600 heta 700 koçberên Cihû bigirin.
Li gorî artêşa Îsraîlê, ev biryar hîn jî di qonaxên destpêkê yên nirxandin û pêşveçûnê de ye.
Di vê navberê de, hin rayedarên payebilind diyar kirin ku bangkirina hestên Cihûyên dîasporayê dibe ku rêyek be ji bo xurtkirina rêzan û alîkariya kêmkirina kêmbûna personelên leşkerî.
Hêjayî gotinê ye ku artêşa Îsraîlê berê xwe daye wergirtina Cihûyên biyanî, di heman demê de nêzîkî du sal piştî şerê Xezzeyê, kêmbûna cidî ya leşker û hêzên yedek, digel xirabûna alavên şer, artêşê hîn bêtir xistiye tengasiyê.
Ev pirsgirêk di demekê de tê ku kabîneya Îsraîlê, bi armanca parastina mayîndetiya xwe ya siyasî di desthilatdariyê de, berê xwe daye berfirehkirina şerê li Xezzeyê û biryar daye ku bi tevahî bajarê Xezzeyê dagir bike.
