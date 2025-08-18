Operasyona mûşekî ya Îranê di dema Erbeînê de ji bo dijminan hişyariyek bû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wêje ji hêla Umid Eli Mas’ûdî ve, mamoste li zanîngehê ya qada têkiliyên civakî:Di gotûbêjêkî xwe ya bi rojnamegerên "Mehr" re, Mas’ûdî di derbarê serketina pêşangeha mûşekên Îranê di demên Erbaînê de got: Di têkiliyên civakî de rêyên cûda hene ji bo şandinê peyamê bo hevalan an dijminan. Yek ji beşên girîng yên vê mijarê "nîşanşinasî" ye, ku heta qada zimanşinasî jî tê de têketinê dike. Mînakî, tu dikarî tiştêk bêjî ku ma’nayek taybet tê de veşartî be. Ev veguherîna ma’nayê bi gelemperî ji rêya nîşanan tê.
Wî berdêwam kir: Mînakî, her dem em dizanin ku duman nîşanek ji agirê ye. Dema ku li ser mijarên çandî an civakî axivin, ma’naya nîşan zêdetir dibe. Heke hem du alî hev peyman dikin ku Îran welatek e ku mezhebê Şî’î ye, "Şî’îbûn" wek nîşanek yekbûyî hatiye qebûlkirin. Ev nîşan sembolê bawerî û têgihiştina hevpar e.
Pêşangeha mûşekên Îranî sembolê hêza welêt e
Ev karî zanistî di qada têkiliyên civakî de got: Mînakî, pêşangeha misilên Îranî ku di rêwîtiya Arbaînê de bi xêrhatî hate qebûlkirin, sembolê hêza welêt e. Her çend hinekî li dijî mirov û sistema Şî’î ya cîhanê bernameyên nebaş nîşan dan, lê belê ev pêşangeh ma’naya astengkirinê tê şandin. Astengkirinê ku hêza parastina welêt diyar dike û peyama vekirî ji dijminan şandine.
Wî zêde kir: Ev tişt jî di dema ku mûşek li ser bazegeha Amerîkî ya li Qatarê hat, bi pratîkî hate dîtin. Heger jî, ev pêşangeh di encamên dîrokî de diyar dike ku di ber şer û tehdîdan de ku rojane zêde dikin û têne hewl dan ku nav civak têkoşîna bê rêber bibe, hêz û xebat ji bo berxwedan hene. Ev tehdîdan dikarin cihê şîrovekarîyan jî bibe ku mirov bifikrin bi têkoşîn an çalakiyên din, lê peyama vebijarkirî ya ev pêşangeh nîşanê hêz û berdestanî ye.
Mas’ûdî got: Şevê di Tirkiyeyê de, yek ji mezintirîn têkoşîn û rêwîtîyan hatin lidarxistin. Nûve bikarîn heke her çend kêmî ji van têkoşînên li Îranê bû, medyaên derveyî çawa ser wan xebat dikir. Li wir protestgeran rêyan girtibûn û têkoşîna wan li dijî siyaseta şaş a Netanyahu bû. Ev siyasetan jî bi rewşa girêdayî yên girêdayîye, gotin e ku ji 50 giredayî, 20 kes jî jiyan dikin, lê Hamas dibêje tenê 10 kes jiyan in. Ev rewş îdara pres ji aliyê Hamasê re kir.
Peyam û ma’naya veşartî di bûyerên dawî de heye
Wî zêde kir: Ji bo min, peyam û ma’nayek veşartî di vê bûyeran de heye; hişyarîyek ji dijminan ku nirx û derziyên misilên Îran binêj nebin. Hin welatên ku her dem tehdîd dikin, divê hîn bibin ku dest pêkirina şerê leşkerî bi Îran re karêkî riskdar e.
Ev karî zanistî got: Di nîqaşan de pêwîstiya rengê adaletdar heye, ne ku di nav axaftinan de pêşî pêş negirin û mirovên ku amade ne ji bo pîrozbahîya Xadirê Xum li ser hîn xuyakirinê rûmetên wan xerab bikin. Ev bûyer hinekî simvolîk ne û peyamên sereke ji bo aliyan cûda têne şandin.
Wî zêde kir: Ji bo domandina pêşangehan, divê li ser pêşxistina ruhê yekîtî û beşdarîya giştî li hemû qada xebatê sererastî bikin. Mirov wek piştgirê sereke ya hêza welêt û hêza parastina wê, rolê sereke dikin. Divê hewl bidin ku ev yekîtî û hevbextî li civakê hêsin bikin, her çend protest û şikayetên xwe yên taybet jî li ber mirina şerê heye. Naha em di rewşa atîşa bêder û dîrokî de ne ku bi awayê medya û têkçûnên dijmin gihîştin, hîn jî ewlehiya xwe difire. Ji ber vê yekê, çêkirina pêşangehên armancdar dikare gelek alîkar bibe.
Pêwîstiya hewl dan ji bo nasînê mafên Filistînê
Mas’ûdî got: Yek ji rêyên karê de, nîşandanê hêza neteweyî, mînakî zanistvanên hêzî nukleer, da ku nîşan bide ku her şewqayekî li vê qadratî, bi taybetî ji hêla karîgerên nû ve dikare hate vegerandin. Ev hêz û xwedîtiya giştî, hêzeke neçarbûnî ye ku qet nayê winda kirin. Mînakên wek berxwedana Filistîn, her çend bi sinor û hejmareke kêm a gelê xwe ve girêdayî ne, nîşan didin ku yekîtîya giştî dikare berdewam bike her çend di encamên leşkerî û aborî de bihêzdarî ye.
Wî zêde kir: Di warê piştgirîya ji bo Filistînê de dikarin çalakiyên cûda were kirin da ku balê zêdetir li rewşa gelê herêmê were cihê xwe dan. Dijmin ji alî şerên leşkerî ve, ji alatên wek birîn û xemgînî jî têk çûn, da ku gelê li ser pres bin. Lê jî experîensên welatên din nîşan dide ku rêxistinên navneteweyî dikarin rolekî aktif li peymanên mirovahî hebe. Lê bi kêmasî ew alîkarî li gelê Filistîn ne tenê bêtir nekare bêkirin. Çêkirina pêşangehên da ku peyama vê rêxistina Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî bihêlin, dikare sererastî li yên kararê cîhanî bibe.
Ev karî zanistî got: Hewl dan ji bo nasînê mafên Filistîn bi rêyên qebûlkirî yên cîhanî wek demokrasî û dengdanê gelê pêwîst e. Pêşangehên ku armanca wan girêdanê alîkarîya cîhanî ne, bi zimanên erebî û latînî dikarin pir zêdetir alîkarî û piştgirî berhev bikin. Ev çalakîyan ne tenê di nav welêt de, lê her weha di qada navneteweyî de dikarin gelek serkeftin û temaşevanê xweşbîn bigrin.
