"Deriyê Baweriyê (Bab-ul Riza) – Rêya ku bi evînê tê xemilandin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di heman demê de destpêka meşîna karwanên a zayirên ên Îmam Riza (s.x) ji Gulistan û Xorasana Bakur ve, rêyên ku ber bi Meşhedê Riza (s.x) ve dibin, bûne derhênerê evîn, bawerî û hevbîniyekê bêhempa. Her gav, çîrokek ji dilsoziyê ye, û her nihêrîn, bêjeyek ji evîna gihîştina wî pîroz e.
Di çanda Rezewî de, ev rêya ronahî wek "Bab-ul Riza" (Deriyê Riza) tê nasîn. Ev ne tenê rêyek ji bo gihîştina Meşhedê ye, lê ew eyneyek ji qedir, dilovanî û fedakariya gelê wê herêmê ye, ku xizmeta zêyaran wek şerefê xwe yê herî mezin dibînin.
Xorasanê Bakur; Deriyê Xizmetê û Evînê
Niha di dawiya meha Sefer de, malên gelê Xorasana Bakur ji bo zêyaran vekirî ne. Ji avakirina mowqebên (xizmeta zêyaran) mezin û biçûk heta çêkirina nan û çayê ji dil, her kes xebatê dike da ku westandina rê ji laşê kawênan ên evîndar bibe kêm. Rêyên vê herêmê bûne karwanserayên evînê; cihê ku her rêwî, mêvanê dilên bêhtiyar e.
Gotina Dawîn:
"Di vê rêya pîroz de, her gav evîna dilên mirovan, ji xwe re dibe rêber. Xizmeta zêyaran, ne tenê karê wan e, lê parçeyek ji jiyana wan e."
"Çîrokên Fedakariyê"
"Di nav milyonên xizmetkaran de, hin rû bi dûçûna xwe ya jiyanê ji bo xizmeta zêyaran veqetandine. Doktorek dilsoz ku rojane zêdetirî 6,000 xwarina germ ji ziyaretvanan re amade dike, mînek e ji evîna wî ya xizmetê. Ev xwarin tenê xurekê laş nîne, belku hêza dil e ji bo berdewamkirina rê."
"Li kêleke din, 'Apê Heyder' şekirpezê gel, bi malbata xwe re şîrîniya kevneşopî 'Gulê Mihemedî' çêdike; şîrîniyeke ku bêhna gul û evînê di devê ziyaretvanan de hêşîne û gera wan şîrîntir dike."
Şîrove:
- "Xizmeta bêhesab": Ev çîrok nîşan didin ku xizmeta zêyaran ji bo hinan tenê kar nîne, lê awayê jiyanê ye.
- "Şîrîniya Gulê Mihemedî": Şîrîniyeke kevneşopî ya bi bêhna gulan, ku sembola mêvanperweriya Îranî ye.
Gotina Dilşad:
"Di vê rêya pîroz de, her xwarin, her şîrînî, bêjeyek ji evîna dilên mirovan e. Xizmet ji bo van xizmetkaran, ne tenê kar e, lê parçeyek ji dilsoziya wan ya olî ye."
"Mokib; Xaniyên ji Cureya Baweriyê"
Di rêyên Xorasanê Bakur de, mowqebên cuda ne tenê cihên bêhnvedanê ne, lê nîşaneyên bawerî û yekîtiyê ne. Ji xwarin û xewê heta alîkariyên tenduristî û çalakiyên çandî, hemî bi hewildana malbat, civatên dînî û komelên gelî tên lidarxistin. Ev xaniyên ku dîwarên wan ji evînê û banên wan ji baweriyê hatine çêkirin.
"Bab-ul Riza; Deriyek ber bi Ezmanê"
Ev rê ne tenê rêyek axê nîne; çîrokek ji dilketinê û pêwendiya erd û ezmanê ye. Di her gavê de dengê "Ya Reza" tê bihîstin û di her nêrînê de evîna gihîştina wî pîroz dihêle. Xorasanê Bakur bi hemî kapasîteya xwe ya gelî û çandî, careke din Bab-ur Reza jiyan dike. Deriyek ku her sal bi evîn û xizmet ji bo evîndaran tê vekirin.
Nêrînek Zêde:
"Di vê rêya pîroz de, her mowqeb mîna stêrekê dibiriqe. Xizmetkarek ji min re got: 'Em ne xizmetê dikin, xizmet ji me re dibe - ev berevaniya me ya dilî ye.'"
🔗 Girêdanên Pêwendîdar:
Agahiyên li ser Mowqebên Xorasanê
Rêbera Zêyaran
Etîket: Bab_ul_Riza -Xorasan -Ziyaretvan- Xizmet -Bawerî
Your Comment