Li Pakistanê ji aliyê koma tekfîrî ya Sipah-e-Sahaba ve sembola Xadirê Xûm hat rûxandin + Vîdyo

20 August 2025 - 11:08
News ID: 1718564
"Nîşana Xadirê li yek ji bajaran Pakistanê hedefa hêzên tekfîrî yên koma Sipah-e-Sahaba bû û hate wêrankirin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA — Komêk ji kesan ku têkildar ne bi rêxistina terorîstî ya Sipah-e-Sahaba, bi serokatiya "Mohammed Amir Faroqi", ser nîşana bîra Roja Xadirê li bajarê "Bhit Şah" ya li Pakistanê xurûj kirin û wê şikestin.

Faroqi berê di axaftinek giştî de çêkirina vê nîşanê "rencder" navnîş kiribû û bi şermezarî tehdit kiribû ku wêê wêrankê.

Ev çalakî bi bersiva giran a civaka şîʿî re hat berhevkirin, û çalakvanên dînî daxwaza girtina zû ya Faroqi û hevserên wî ji hêla rêveberiyên ewlehî û dadgehî ve kirin. Ew hişyarî dan ku ger hukûmet lêkera xwe bidomîne, hemû encam û serhildanên bêyî kontrolê dê li ser şaxê rêveberan be.

