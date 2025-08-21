Amerîka li Kurdistana Sûriyê tevgerên xwe yên veşartî zêde dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Çavkaniyên herêmî li parêzgeha Hesekê ragihandin ku hêzên hevpeymaniya navneteweyî .hebûna xwe ya leşkerî li Kurdistana Sûriyeyê xurt dikin
Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), karwanek nû ya hevpeymaniyê ji 26 kamyonên sotemeniyê, wesayîtên zirxî, qutiyên mohrkirî û alavên leşkerî di meha Tebaxê de gihîşt baregeha Qesrq li bakurê Hesekê. Karwan ji Herêma Kurdistanê û bendera El-Welîd gihîşt Sûriyeyê.
Balafirek din a Amerîkî jî li baregeha Xerab el-Cair daket û alavên leşkerî hilgirt. Hêzên hevpeymaniyê û HSD ji bo roja duyemîn a li pey hev tetbîqatek hevbeş li baregeha Şedadiyê pêk anîn.
Çavdêr dibêjin ku zêdebûna trafîka karwanê û tetbîqatên wê beşek ji hewldanên hevpeymaniyê ne ji bo xurtkirina hevrêziya leşkerî bi HSD re û zêdekirina amadebûna wan ji bo gefên ewlehiyê li Kurdistana Sûriyeyê.
Amadeyiya leşkerî ya hevpeymanên navneteweyî li Kurdistana Sûriyê zêde bûye bi şandina karwanekî nû ya amûr û rêxistinê ya manewrayekî hevbeş bi hêzên HSD.
