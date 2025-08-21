Armancên ku bi mûşekên "Nasîr", "Qadîr" û "Qadir" di tetbîqatên(manewra ) mûşekî de hatine îmhakirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di berdewamiya qonaxên sereke yên Manewra Fûzekan a "Desthilata Domdar" a Hêzên Deryayî yên Artêşa Îranê ya sala 1404 (2025) de, cureyên cihêreng yên fûzeyên krûz ên deryayê yên bi menzîlên cuda, bi gulebarana ji qiraxê û ji deckên keştiyên serrûyê yên Hêzên Deryayî yên Artêşê, bi serkeftî armancên xwe li bakurê Okyanûsa Hindî û Deryaya Emanê xistin.
Di vê qonaxa manewrê de, Keştiya Fûzeavêj "Genave" û Keştiya Şer "Separad", bi gulebarana hevdem a fûzeyên krûz ên deryayê yên "Nasir" û "Qedîr" û fûzeya beravî û dijî-keştiyê "Qadir" ji Sîstema Beravê "Welayet 2", bi serkeftî armanca xwe ya di deryayê de ya hatî diyarkirin xistin û rûxandin.
Fûzeya Krûz ên Deryayê "Qadir", fûzeka krûz ên dijî-keştiyê ya navîn-menzîl e ku ji radaran xwe diparêze, bi hêza wêrankerî ya bilind û rastiya armancgirîya balkêş. Ev fûze ji bo şerê li hember keştiyan û armancên beravê hatiye çêkirin.
Fûzeya Krûz ên Deryayê "Qedîr" jî, fûzeka krûz ên dijî-keştiyê ya dirêj-menzîl e ku ji radaran xwe diparêze, bi hêza wêrankerî ya bilind û rastiya armancgirîya balkêş. Ev fûze ji bo şerê li hember keştiyan hatiye çêkirin.
Fûzeya Krûz ên Deryayê "Nasir" jî, fûzeka krûz ên dijî-keştiyê ya kurt-menzîl e ku ji radaran xwe diparêze, bi hêza wêrankerî ya bilind û rastiya armancgirîya balkêş. Ev fûze ji bo şerê li hember keştiyan hatiye çêkirin.
Nîşe: Di wergerê de, navên taybet ên wekî "Nasir", "Qedîr", "Qadir", "Genave", "Separad" û "Welayet 2" wekî di orjînal de hatin parastin.
