"Stratejîstê Urdunî di hevpeyvînekê bi ABNA re got: 'Berxwedana Mezin' çareserî ya li hemberî xeyala 'Îsraîlê Mezin' e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Netenyahu, serokwezîrê rejîma dagirker a Îsraîlê, bi gotinên xwe yên li ser dagirkirina leşkerî ya Ezeba Xezzê, avakirina "Îsraîla Mezin" û dagirkirina welatên erebî wekî Urdun, Misir û Erebistana Sûdî, û firehbûna avakirina kolan li ser sînorê Rojavaya Rojava û Qudsa Dagirkirî, rûpelek nû ji xwestinên xwe yên dagirkeriyê nîşan da. Ew dixwaze nexşeya herêmê ji nû ve li gorî berjewendiyên xwe û hevalbendên xwe bişopîne.
Nêrînerên Siyasî: Gotinên Netenyahu ji ramanek firehbûna erdê jêrtir in. Ew wekî hewldanek bo destkeftina ser korîdorên aborî û enerjîyê yên stratejîk têne dîtin ku ewlehiya herêmê û cîhanê tehdît dike. Armanca wî ya sereke jî parastina jiyana xwe ya siyasî ye.
Dr. Nîzal Ebû Zeyd (Stratejîstê Urdunî):
Gotinên Netenyahu di demek giring de hatine gotin, piştî têkçûnên leşkerî yên Îsraîlê li Xezze.
Armanca wî şandinê peyamek bo welatên hedefkirî wekî Urdun, Sûrî, Îraq û hinek beşên Erebistana Sûdî ye.
Netenyahu dixwaze ji ramanên siyonîstên rexistî bo hilbijartinên 2026 sûd werbigire.
Ew xuyangek xweperest e û dixwaze serkeftinên padîşahên cihûyan di şerên dîrokî de dubare bike.
Çareseriya li hember vê xeyalê, xurtkirina gotina medyayên erebî li ser "Berxwedana Mezin" li hember plansaziya "Îsraîla Mezin" e.
Dersa Welatên Erebî:
Gotinên Netenyahu tevliheviya îdeolojiya siyonîstên radîkal û sûdwerjiyên siyasî ne û nayên qebûlkirin.
Dê gavên yekane ji aliyê welatên erebî ve were hildan, wekî vegerandina hizûra leşkerî ya mecburî ya Urdunê.
Lê dê çalakîyek hevbeş a erebî neyê dîtin.
Plansaziya Îsraîlê bo Dagirkirina Xezze:
Taybetmendiyên leşkerî yên nû yên wekî tayînkirina General Barak Hiram (ê ku tê gotin kujerek e) nîşan didin ku Îsraîl dixwaze operasyonek xwînî li dijî Gazê bicîh bîne.
Dê operasyon li du eksên sereke (bêhtir li ser Xezze û Xanyûnisê) were birêvebirin da ko berxwedan bê parçekirin û westandin.
Serkeftina plansaziyê girêdayî bersiva berxwedanê ye. Erdnîgaraya Gazê ji bo hêzên dagirker zehmet e û dê windahiyên mezin bişîne.
Dê berxwedan bi min, xefk û kemberên parastinê xwe biparêze.
Plansaziya Avakirina Kolanan li Rojavaya Rojava:
Armanc e bakur û başûrê Rojavaya Rojava ji hek veqetînin û kontrola Herêma C (60% ji Rojavaya Rojava) bi dest bixin.
Bi vê yekê, dê bibe sedema windabûna hemû nîşanên dewletekî filistînî û rê li ber dagirkirina tevahî vebibe.
Rejîma Îsraîlê bi plansaziyên xwe yên dagirkeriyê dewleta Filistînî di nava nîşanekê de dihêle. Lê berxwedana gelê Filistîn û erdnîgaraya Xezze dê astengê serketinê bibe. Gotinên Netenyahu ji bo parastina jiyana xwe ya siyasî û xeyalên siyonîstên radîkal in.
EbnA: Armanca plansaziyên nû yên Îsraîlê ji bo avakirina kolanan û avahiyên niştecihên nû li ser sînorê Rojavaya Rojava û Qudusa Dagirkirî çi ye?
Dr. Nîzal Ebû Zeyd: Di derbarê plansaziyên nû yên avakirina kolanan li Rojavaya Rojava de, divê bêjim ku sê bingehên kolanavakirinê hene. Ger em li nexşe binêrin, yek li bakurê rojhilatê Royavaya Rojava, yek li rojhilatê Qudusê, û yeka din jî li başûrê Rojavaya Rojava, li rojhilatê Xelîlê ye.
Ger em li erdnîgarî binêrin, xuya ye ku xalek ji sînorê Urdunê heta dawiya Rojavaya Rojava, kortirîn û tengtirîn xala li ser nexşeya Rojavaya Rojava ye.
Ji ber vê yekê, hebûna vê kolanê di vê herêma erdnîgarî ya taybet de, bakurê Rojavaya Rojava ji başûrê wê ve, bi kolanên başûr ên ku wekî "Mesafar Yata" têne nasîn, cuda dike. Ev kolan 28 gund dihewînin, ku 12 gundên wan di bin qanûnekê bi navê "Qanûna Agirbestê 68" de ne, ku tê vê wateyê ku her tevgera neasayî di vê herêmê de, dê bibe armanca kolanavaniyan.
Dagirker bi van hemû tevgerên kolanavakirinê, dixwazin li ser Herêma C ya Rojavaya Rojava, ku şêstî ji rûerdê vê herêmê pêk tîne, destê xwe bixin.
Di dema ku ev herêm di bin peymana aştiyê ya Filistîn-Îsraîl de nîne, lê di bin danûstandinên çareseriya dawî de ye, rejîma dagirker hemû prensîbên peymana aştiyê şikandiye û ber bi kontrola Herêma C ve meyla xwe daye. Her weha ew hewildin bi rêya Herêma C, başûrê vê herêmê, ango Çemera Urdunê, ku herêmek bibereket e, bi dest xwe bixin.
Ji ber vê yekê, hemî nîşaneyên meydanî nîşan dikin ku dagirker nêzîkê pêkanîna prosesa pêvekirina Rojavaya Rojava û cudakirina bakurê vê herêmê ji başûrê wê ye, û dixwazin herêmên di bin kontrola Rêxistina Xweşuxillana Neteweyî ya Filistînê di Herêmên A û B de, veguherînin herêmên ku wekî kantonên îdarî têne nasîn. Ev tê vê wateyê ku roleka Rêxistina Xweşuxillanê dê ji heyamek birêvebirê dewletekê, biguhere şaredariyek ku kantonan dişixulîne, û bi vî awayî dagirker dê nîşanên hebûna dewletekî Filistînî ji holê rakin.
