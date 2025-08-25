Têbînî |"Halvaya Şekir ji bo rojên pir destpêkê..."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Guman li ser dewlemendiya wêjeya Farisî tune. Guman tune! Rastiya gerdûnî nazikiya ferhenga Îranî ya îşaretan, îronî û metaforan e. Lê ev huner ji bo her kesî ne guncaw e. Divê hûn her peyvekê bizanibin, di têgehan de jêhatî bin û bi hev re çend peyvan bigihêjin gotarek nû. Dûv re divê hûn rûnin û bibînin ka van peyvên bi hev ve girêdayî wateya di hundurê xwe de ji temaşevanan re veguandine an na? Ma ev peyvên bi hev ve girêdayî xêrxwaz in û bi berfirehî têne bikar anîn an na?
Ev tiştê ku min dixwest bêjim, mirovên nazik peyvan bi hev re bi hunerî bikar tînin. Dibe ku divê mirov bibêje mirovên watedar, mirovên ronahî...
...
Di vî şerê ku jê re digotin şerê diwanzdeh rojan de, çi dibe bila bibe, ew "yekîtî" bû, yekîtiya mirovên ku bi hunerî rojên dijwar derbas kirin. Ne ku ne dijwar bû, ji ber ku ew bû. Ne ku ne biha bû, ji ber ku ew bû. Lê tevî hemî zehmetiyan, yekîtî peyvek pîroz bû ku divê em naha bêtir li ser bifikirin.
...
"Yekîtiya pîroz" peyvek winda bû di nav labîrenta peyvan de ku min îro di gotinên mezin û hezkiriyê xwe de dît.
Kesek qebûl dike ku ew têgeha yekîtiyê ji ber xwe dizane, ku ew ji hûrguliyên mijarek pîroz haydar in, û niha ew li kêleka gelê xwe rûdinin û dibêjin, "Bi xêr hatî, we karekî pîroz, karekî îlahî kiriye." Ev yekîtî bêhna Xwedê dide. Lê her çend hêvî hebe jî, tirsa Şeytan jî di nîvê şer de tê, ku ew xala ku ji hêla nefreta dijmin ve tê hedefgirtin e.
Divê ev "yekîtiya pîroz" di bin çavdêriya nêzîk de were girtin û parastin, da ku heke ji bo me tirsek hebe û heke ji bo dijminên me hêvîyek hebe, ew ji terikandina wê be.
Axir, çi bêhna nakokî, bêhna dijminatiyê, bêhna dudiliyê dide û yekîtiya me dişkîne, divê em jê dûr bisekinin. Ewqas dûr ku hêviya dijmin di me û baweriyên me de bêhêvî bibe.
...
Divê ev yekîtiya pîroz were nivîsandin, divê were strandin. Bila em vê rûmetê ji bo demekê ji bîr nekin.
Yekbûna pîroz ji bo rojên pir zû, pir nêzîk, pir pêş de, ji bo rojên bê Îsraîlê şîraniyeke şîrîn e.
Fatimê Miri-Tayifêferd
.................
