Yekem malbata ku ji destê rêxistina terorîst a Munafiqan yê reviya

-
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Çarşemeya heftê ya borî de, ji bo cara yekem di dîroka saziya Munafiqan de, malbatek bi temamî karî derketina ji navenda vê komê kir."
-
"Ev bûyer di navenda Eşref 3 de çêbûye, lê di van salên borî de derketina tek kesan jî karekî pir zehmet bû. Revên herî mezin jî dema derketina ji Iraqê bûn."
-
"Niha derketina malbateke 5 kesî bi hev re, û ev yeka ku çawa ev malbat bi siyasetên astengker ên Munafiqan karî hevûdu têkiliyê dayîn û hev persu kir ku derkevin, pir ecêb e û nîşaneyeke aşkera ya hilweşîna sazî û rêxistina Munafiqan e."
-
"Li gorî agahiyên hatine Tasnîmê, Firuze Şahkeremî bi bavê xwe Elî, diya xwe Ferzane Xadimî û du xwişk û birayên xwe Nesîm û Mesûdê re, kesên in ku karî derketina ji Eşref 3ê kirine."
-
Hilweşîna Malbatê Di Bin Kontrola Qirk û Bêjin a Komê de
Di sala dawî de, gelek malbatan ên endamên komê Munafiqan li dijî kontrola hişk û astengên rêxistinê têkoşîna xwe kiriye. Ew malbatan bi awayekî veşartî têkiliyên xwe parastine, û niha encamê ku hêtê girtin, nîşan dide ku jiyanê malbatî û şexsî bi tevahî winda bûye.
Cudabûna Malbatî: Têkçûna Yek Tabûya Saziyê
Ev derketin tenê biryarek şexsî nîne; belkî dikeve nav neteweyek xwarinê ya rêxistinê. Têkçûnê malbatan nîşanek e ji hilweşîna navxweyî ya saziya Munafiqan.
Li gorî raporên leşkerî û medyayê, ji destpêka salên 60’an, siyaseta Mesûd Recewî li ser jêbirina temam a têkiliyên malbatî hate avakirin. Jin û mêr hatin zor kirin ku dev ji hev berdin, zarok ji dê û bav hatin cudakirîn. Hemû hestên malbatî wekî “xayînî û asteng” tên naskirin û repress kirin.
Têkiliya Veşartî û Dijminî bi Jiyana Şexsî
Gelek malbat bi hevre têkiliyên veşartî çêkirin û bi rîska mezin qasî karan li benda şikandina sistemê mayin. Ev nîşan dide ku şîroveyê kontrola hişk li Eşref 3 nabe ewle û têkiliya navxweyî şikestî ye.
Ji bo komê ku bi “talûqê zorî”, “rûniştinên heqaretkirinê” û “şuştina mejîya ideolojîk” endam di bîrû hestî de kontrol dike, cudabûna malbatî dikare bibe destpêka xebata rewşgerî.
Veşartin, Zexm û Rêxistin: Hîn Bextewarî Nîne
Li gorî şopên nêzîk, berî vê derketina malbatê, komê fermandariya xwedê kiriye da ku malek li Tirana amade bibe ji bo ku endamên jêderbûyî bêne bin kontrola zexm û bêdengiyê. Ew ev nîşan dide ku hêj dîtina “vegerek normal” ji hêrs û xofê komê ye.
Saziya Munafiqan digere bersiva vê derketina bi siyaseta veşartinê û terorê zihniyê. Ew dixwazin vê derketinê bi her awayê bêne astengkirin û belavbûnê ya medyayî were qetandin.
Rûniştinên Heqaretkirinê û Kontrola Hişk a Rojane
Endamên saziyê bi hev hatin civînên herhefteyî ya ku li wirê “şuştinê hefteyan” an “operaîsyona berdewam” tê gotin. Di vê rewşê de, hest û fikirên endam bi zor hatin faş kirin û bi destê kolektîf hatin tehqîr kirin.
Li Eşref 3 jiyan bi kontrolê rojane ye. Derketin jî bi gotinên wek “qetandî” an “mercenar” tên red kirin.
Derketin: Nîşanek Siyasî ya Vegera Jiyana Azad
Ev rev, bi taybetî ji aliyê malbatekê ve, tenê qelsiya şexsî nîne. Ew pirtir nîşan dide ku destpêka rêxistina nû ye — peyama rast e ji bo endamên din ku dikarin xwedî jiyana azad bibin, herçiqas salên in bin pestîyê mayibûn jî.
Dawiya Pêşgotinê: Sazî di Pêşê Guhertinê de ye
Di sala dawî de, dewleta Albanya zêdetir li ser çalakiyên komê binçav da û bêtirs kirin. Medyaya Ewropî jî Eşref 3ê gotiye "zîndana bêdeng".
Ev derketin pêdaketinê nîşan dide ku şikestek nû tê da ku di nav rêxistina ideolojîk de tê pêşveçûn.
Wateya Dawî:
Ev herêmên bêdengiyê, astengkirina rastiyê, û tirs ji belavbûnê nîşan dide ku rêxistina Munafiqan nabe ewle. Lê jiyana rastî — her çend di bin zexm û represa de be — dibe ku xwe rê bigire.
Vegera malbatê ne tenê biryarek şexsî ye; belkî pêvajoqeke şikestina makîna kontrolê ye.
Peyamek bo Endamên Maye:
“Her çiqas dereng bibe, ji kontrolê dikarin derbikin. Jiyanê we ji we re ye.”
Your Comment