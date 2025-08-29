Sernav: Serokê amûra agahdariya Iraqê li Dîmeşqê bi Ebû Mihemed Colanî re rûnişt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Ehmed el-Şera" bi navê kod "Ebû Mihemed Colanî" îro pêncşemê li Dîmeşqê mêvanvanê "Hemîd eş-Şetrî" serokê Dezgeha Agahdariyê ya Iraqê bû. Di vê rûniştinê de, "Huseyn el-Selame" serokê Rêxistina Agahdariyê ya Giştî ya hikûmeta Colanî jî hazir bû.
Li gorî daxuyaniya ji hêla serokatiya Sûriyê ve hatî weşandin, her du alî di vê rûniştinê de li ser pêvajoyên herî nû yên herêmî, bi taybetî pirsgirêkên ewlehiyê, gotûbêj kirin û li ser parastina yekîtiyê û desthilatdariya erdî ya Sûriyê tekîd kirin. Her weha, aramiya Sûriyê wekî faktorek sereke di ewlehiya herêmî de hate nirxandin.
Di beşa aborî de, gotûbêj li ser çalakkirina danûstandinên bazirganî û vekirina derbendên erdî di navbera her du welatan de sekinî.
Peyama serokwezîrê Iraqê û peymannameyên ewlehiyê
Ajansa fermî ya Iraqê rapor da ku Hemîd eş-Şetrî peyamek ji aliyê Mihemed Şîe el-Sudanî serokwezîrê Iraqê bo Ehmed eş-Şera dişand.
Li gorî çavkaniyekî bilind, bingehên gotûbêjê sînorên ewlehiyê, têkoşîna dijî terorîzmê û mijarên warê hemwelatiyên Iraqî yên dijî li Sûriyê dihundirîn û her du alî li ser xurtkirina hevkariyên ewlehiyê ji bo zêdekirina aramiya herêmî li hev kirin.
Serdana balyozxaneya Iraqê li Dîmeşqê
Serokê Dezgeha Agahdariyê ya Iraqê her weha serdana balyozxaneya welatê xwe li Dîmeşqê kir û bi kargêrê Iraqê re rûnişt. Di vê rûniştinê de, pirsgirêk û tengasiyên hemwelatiyên Iraqî yên li Sûriyê pê dihewitin hatin nirxandin û çareseriyên ji bo mijarê wan hatin pêşkêşkirin.
