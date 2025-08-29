Danasîna Ensîklopediya Parastina Pîroz a Gîlanê di Kongreya Duwem a 8000 Şehîdên Parastina Parêzgeha Gîlan de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Roja Pêncşemê 27ê Îlonê, 1404, Albay(Serheng)Hesen Hebîbî, dema ku meha Rebî'ul Ewel pîroz dikir û bîranîna şehîdên Îrana Îslamî bi bîr dianî, diyar kir ku kongreya duyemîn a 8000 şehîdên parêzgeha Gîlanê bûyerek manewî û çandî ye û got: Bi hebûna bêhempa ya xelkê hêja yê Gîlanê, em ê şahidiya xurtkirin û pêşvebirina têgehên dewlemend ên parastina pîroz û gotara qurbanî û şehîdbûnê di tebeqeyên cûda yên civakê de bikin.
Rêvebirê Giştî yê Parastina Berheman û Belavkirina Nirxên Parastina Pîroz a Parêzgeha Gîlanê û Sekreterê Komîteya Lêkolîn û Lêpirsînê diyar kirin ku rêzgirtin û rêzgirtina malbata hêja ya şehîd û kevinan yek ji armancên sereke û navendî yên vê kongreyê ye.
Bi îşaret bi girîngiya lêkolînê di mayîndebûna nirxan de kir û got: Tiştê ku mayîndebûnê diafirîne, sûdê kapasîteya lêkolîn û lêpirsînê ye.
Hebîbî diyar kir: "Bi saya lidarxistina vê kongreya pir girîng, di kêliyên dawî de, Ansîklopediya Parastina Pîroz dê li ser asta parêzgehê were eşkerekirin, ku ev bûyerek kêm e di warê lêkolînê de."
Wî kategoriya Parastina Pîroz wekî faktorek di dewlemendkirina çand û wêjeya Îranî û bilindkirina statuya çandî ya welêt de nirxand û got: "Em şahidê cûrbecûrên luks ên helbesta Parastina Pîroz, sînemaya Parastina Pîroz, fîlma Parastina Pîroz, şanoya Parastina Pîroz û kategoriya pirtûkên Parastina Pîroz in."
Rêveberê Giştî yê Parastina Berheman û Weşandina Nirxên Parastina Pîroz li Parêzgeha Gîlanê diyar kir ku zêdetirî 500 sernav bi mijar û têgehên Parastina Pîroz hatine amadekirin û weşandin, û wiha got: "Hin ji berhemên weşandî dê ji bo xelata pirtûka girîng a bi navê "Parastina Pîroz" û "Pirtûka Bîranînên Devkî yên Şervanan" pêşkêşî Rêberê Bilind werin kirin."
Wî bal kişand ser kapasîteyên taybet û bêhempa yên vê kongreyê ku wê ji kongreyên din cuda dike û wiha lê zêde kir: Sûdwergirtina ji kapasîteya baş a hunermendên herêmî ji bo lidarxistina sehneyek performansê ya vê kongreyê li kêleka pêşangehê dikare gelek têgehên dewlemend ên nasnameya Gîlanê, nemaze destkeftiyên baş ên parêzgeha Gîlanê di 8 salên Parastina Pîroz de, bi zimanê hunerê ji bo ciwanan û temaşevanan nîşan bide, û di vî warî de kapasîteyek baş biafirîne.
Etîket
Ansîklopediya Parastina Pîroz a Gîlanê
Hesen Hebîbî
