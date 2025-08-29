Wezareta Navxweyê ya Iraqê:"Tedbîrên bihêz li dijî komaşopên( komên xirabkar) rêberawêtî dest pê kiriye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Wezareta Karên Hundir a Iraqê îro, roja Înê, ragihand ku wê tedbîrên ewlehiyê yên tund li dijî komên nelirê li welêt dest pê kirine.
Tûgayêr "Miqdad Mirî", Rêvebirê Têkiliyên Giştî û Agahdariyê yê Wezareta Karên Hundir a Iraqê, di hevpeyvînekê de bi ajansa nûçeyan a fermî re ku ji hêla Tora Nûçeyan a Al-Sumaria ve hatî weşandin got: "Wezareta Karên Hundir di têkoşîna li dijî komên nelirê de gavên girîng avêtine û çend sazî, nemaze saziyên îstîxbaratê, ji bo şopandina vê mijarê hatine erkdarkirin."
Wî zêde kir: "Ev doz bi ciddî tê şopandin û serokên hin ji van koman hatine girtin. Operasyona şopandina endamên din hîn jî berdewam dike."
Mîrî her wiha tekez kir ku diyardeyên nelirê kêm bûne, lê hewldanên ji bo têkoşîna li dijî wan bi ciddî berdewam dikin, çi ji hêla Wezareta Karên Hundir, Ewlekariya Neteweyî, Îstîxbarat û saziyên din ên ewlehiyê yên Iraqê ve.
Wî rave kir: Armanca van koman hilweşandina bingehên civakê ye û di vî warî de, ew hewl didin ku atmosferek neyînî biafirînin.
Mîrî wiha dawî li axaftina xwe anî: Hêzên ewlehiyê yên Iraqê di hemû sektoran de dê derbên giran li van koman bidin û li her deverê ku ew lê bin dê li dû wan bikevin.
Etîket
Iraq
Wezareta Navxweyê ya Iraqê
Komaşopên Rêberawêtî
