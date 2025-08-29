Şervanekî Hizbullahê di êrîşeke bê firokevan a Îsraîlê de li ser başûrê Lubnanê şehîd bû + vîdeo

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Droneke Îsraîlê li bajarokê Sir el-Xerbiya li başûrê Lubnanê wesayîtek xist û di encamê de şervanekî Hizbullaha Lubnanî hat kuştin.
Êrîş li nêzîkî deriyê rojhilatê bajêr û li nêzîkî stasyona El-Selamê pêk hat, di encamê de şehîd Ehmed Naîm Me’tûk şehîd bû.
Li gorî raporên herêmî, Ehmed Maatouk berê di bombebarana pagerê de birîndar bûbû. Ew bi otomobîla xwe ya taybet ji muayenexaneya oftalmolog vedigeriya malê dema ku rastî êrîşeke bêpîlot a Îsraîlê hat.
Bûyer di demekê de qewimî ku aloziyên sînor li başûrê Lubnanê berdewam dikin û êrîşên asmanî yên Îsraîlê li ser deverên cuda yên welêt di rojên dawî de zêde bûne.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Lubnan
Hizbullah Lubnan
Îsraîl
Artêşa Îsraîlê
Êrîşa bi dronan
Başûrê Lubnanê
Şervanên Hizbullah
Nûçeyên Têkildar
Your Comment