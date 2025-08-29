  1. Home
29 August 2025 - 21:20
Şervanekî Hizbullahê di êrîşeke bê firokevan a Îsraîlê de li ser başûrê Lubnanê şehîd bû + vîdeo

Şervanekî Hizbullaha Lubnanê li bajarokê Sir el-Xerbiye yê li başûrê welêt şehîd bû.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Droneke Îsraîlê li bajarokê Sir el-Xerbiya li başûrê Lubnanê wesayîtek xist û di encamê de şervanekî Hizbullaha Lubnanî hat kuştin.

Êrîş li nêzîkî deriyê rojhilatê bajêr û li nêzîkî stasyona El-Selamê pêk hat, di encamê de şehîd Ehmed Naîm Me’tûk şehîd bû.

Li gorî raporên herêmî, Ehmed Maatouk berê di bombebarana pagerê de birîndar bûbû. Ew bi otomobîla xwe ya taybet ji muayenexaneya oftalmolog vedigeriya malê dema ku rastî êrîşeke bêpîlot a Îsraîlê hat.

Bûyer di demekê de qewimî ku aloziyên sînor li başûrê Lubnanê berdewam dikin û êrîşên asmanî yên Îsraîlê li ser deverên cuda yên welêt di rojên dawî de zêde bûne.
