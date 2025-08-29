ALOZIYA dîplomatîk di navbera Tehran û Kanberayê de/ Îran ji bo dersînorkirina balyozê xwe tolhildanê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komara Îslamî ya Îranê roja Sêşemê ragihand ku ew ê li hember biryara Awusturalyayê ya derxistina balyozê Îranê ji welêt tedbîrên dîplomatîk bigire. Tehran, her çend tohmetên li ser beşdarbûna wê di her du êrîşên li bajarên Sydney û Melbourne de red kir jî, biryar nelojîk bi nav kir.
Di peyamekê de li ser tora civakî "X", Wezîrê Derve yê Îranê Abbas Eraqçî Serokwezîrê Avusturalyayê Anthony Albanese wekî siyasetmedarekî qels bi nav kir û got ku tohmetên ku ji hêla hikûmeta Avusturalyayê ve hatine kirin bêlojîk in.
Eraqçî her wiha diyar kir ku Îran "dê bedela hevgirtina gelê Avusturalyayê bi Filistînê re bide" û zêde kir ku Canberra ne diviyabû xwe bi rejîmek ku ji hêla sûcdarên şer ve tê rêvebirin re bike yek.
"Îsmail Baqaî", berdevkê Wezareta Derve ya Îranê, di civîneke çapemeniyê de jî ragihand ku tohmet bi tevahî hatine redkirin. Her kiryarek ne guncaw û neheq di asta dîplomatîk de dê bi bersivek wekhev re rû bi rû bimîne.
Beqaî biryara Awistralyayê wekî bandor li ser "pêşketinên navxweyî" yên li welêt, di nav de xwepêşandanên dawî yên li dijî şerê Îsraîlê li Xezeyê, nirxand û got: "Ev kiryar xuya dike ku ji bo telafîkirina rexneyên sînorkirî yên Awistralyayê yên li ser rejîma Siyonîst hatiye kirin."
Berê, Serokwezîrê Awusturalyayê Îran bi wê yekê tawanbar kiribû ku li pişt du agirên bi zanebûn e, yek li kafeyek koşer li herêma Bondi ya Sydney di Cotmeha 2024an de û ya din jî li kinîşta Adas Israel li Melbourne di Kanûna heman salê de. Di tu bûyeran de ti qurbanî çênebûn.
Piştî van tohmetan, hikûmeta Awistralyayê Balyozê Îranê Ehmed Sadeqî wekî kesekî nexwestî îlan kir û heft roj dem da wî û sê dîplomatên din ên Îranî ku axa Awistralyayê biterikînin.
