Mamoste Raşîdî: Şehîd Rajai û Bahonar nimûneyên xizmeteke rastgo ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Silêman Reşîdî, xutbevanê nimêja înê li Mahabadê, di xutbeyên xwe yên vê hefteyê de, behsa tawanên rejîma Siyonîst li dijî gelê bêparastin ê Xezzeyê kir û got: Miletê Îranê bi destpêkirina kampanyayên neteweyî piştgiriya xwe ji bo gelê bindest ê Xezzeyê nîşan daye û îro erkê hemû neteweyên Misilman e ku ji bo piştgiriya gelê Xezzeyê rawestin.
Da zanîn ku wêneyên ji Xezzeyê hatine weşandin dilê her mirovekî azad diêşînin û wiha got: Mixabin, rêxistinên navneteweyî tenê li hember van tawanan bêdeng mane. Di heman demê de, em ji gelê Mahabadê û welatê xwe re ji bo piştgiriya wan a berfireh ji bo gelê Filistînê spas dikin.
Mamosta Reşîdî bi pîrozkirina hatina meha Rebî'ul Ewwel û rêzgirtina li bîranîna şehîd Recaî û Bahonar berdewam kir û bang li rayedaran kir ku mîna van her du şehîdên mezin bi dilsozî û dilovanî xizmeta gel bikin û ji bo çareserkirina pirsgirêk û kêmasiyan bixebitin.
Wî her wiha bal kişand ser hewlên berpirsên bajêr di pêkanîna projeyên pêşveçûnê yên cûrbecûr de di Hefteya Hikûmetê de, û kiryarên wan di warê pêşkêşkirina xizmetguzariyê de pesnê xwe da û got: "Tevî hemî gef û cezayan, pêşkêşkirina xizmetguzariyê ji bo gel berdewam dike." Di beşek din a axaftina xwe de, xutbevanê nimêja înê ya Mehabadê bîranîna Xwedê wekî xwarina herî hêja ji bo giyan û hişê xwe nirxand, û girîngiya bîranîn û balkişandina ser Xwedê di jiyana rojane de tekez kir.
