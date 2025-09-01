Yemen: Me tankereke Îsraîlî hedef girt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê (S.X)—ABNA-Hêzên leşkerî yên Yemenê di beyanekê de ragihandin ku wan tankerekî neftê ya Îsraîlî “Scarlet Ray” li avên bakurê Deryaya Sor hedef girt.
Leşkerên Yemenê zêde kirin ku “ev operasyonê deriyê bi şewqekê balîstîk hatî xebitandin û bi fazîla Xwedê, rast ser vê gemiyê sîyonî ket.”
Di vê beyanê de jî tê gotin:
“Em bi rêya astengkirina tevgera gemiyên Îsraîlî an gemiyên ku di rêya ber pirtûkxanên welatê dagirker a Filistînê de ne, di berpirsiyariya me de, hêsanîya xwe bi destekê bo gelê Filistînê bidomînin.”
“Em herwiha berbişîv in da ku hedefên Îsraîlî li welatê dagirker a Filistînê bi bombean bihêlin.”
Li beşekê din a vê beyanê tê de:
“Operasyonên me ê bêrawesti bimînin heta dema ku eşkere bibe ku xujum qediya û embargo bi tevahî ji ser gelê Xezze hat rakirin.”
