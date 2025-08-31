Ixwanê Muslimîn: Hucûma Îsraîlê ya li ser Yemenê sûcekî hovane ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Cemaatê Ixwan-ul Muslimîn, bi weşandina danegehekî fermî, hucûma haweyî ya Îsraîlê li ser rêveberên hukûmeta Yemenê di bajêr Sanaa de şermezar kir û wê "xiyaneteke qeraf" navnîş kir.
Di vê danegehê de hatî gotin:
"Dijmendê Siyonîst bi bêweqfî û dijberî, bê hişyarî ji bo dîn, mezheb an jinsiyeta qurbanan, dest bi dagirkeriyê di herêma de dike."
Ev cemaat di dewamê de jî daxuyaniye ku:
"Her kesê ku li hemberê Xezze rawesta û alîgirî kiribe, serê xwe bi birêzî ya neteweya Îslamî qere dike."
Ixwan-ul Muslimîn bi daxwaza xemgînî ji bo şehîdan "qadê rûmetê" li Yemen, Sûriyê û Libnan – yên ku di piştgiriyê ji Xezze de jiyana xwe ji dest dan – daxwaza kir ku dewletan, gelan û hêzên siyasî, fîkrî û mezhebî yên cîhanê Îslamê, dijminî û nepeymanîyanê bihêlin û li ser armanca yekane, ya ku ew jî:
"Girtina dagirkeriya Îsraîl û rawestandina qirîna neteweyî li Xezze ye" – bi hev re yekbûnin.
Di dawiyê danegehê de, ev cemaat careke din girîngiya meseleya Filistîn îzah kir û wî nas kir wekî:
"Meseleya navenda" ya ku divê bibe sedema yekbûna neteweyê Îslamî li dijî dagirkeriyan, da ku azadî, rûmet û serbexoyî ji bo gelan biqedîne.
Li gorî agahdariyê ya serokatîya Yemenê li Sanaa, di hucûma roja pêncşemê ya borî de, Ehmed Galib Er-Rahwî, serokwezîrê Yemenê û çend wezîrên din şehîd bûn, û kesên din jî giran birîndar bûn.
