Hemasê şehîdbûna fermandarê xwe yê leşkerî Mihemed Sînwar piştrast kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hereketa Hamas ragihand ku Mihemed El-Sinwar, serokê leşkerî ya vê hereketê li Dêra Xezze, şehîd bûye.
Ev agahî çend meh piştî wê hat weşandin ku Îsraîl di mehê Gulanê de îlan kiribû ku El-Sînwar di dema hucûmeke haweyî de hat kuştin.
Hamas hîç hûrandinên taybetî li ser awayê şehîdbûna wî nedaye, lê wêneya wî bi wêneyên serokên din ên leşkerî bi hev re belav kir û wan "serokên şehîd û paqij" navnîş kir.
Mihemed El-Sinwar, bira piçûktir a Yehya El-Sînwar bû — serokê berê yê Hamas — ku di rêxistina hucûma 7 Cotmeh 2023ê li ser Îsraîl de rolê serekeyî heybû, û salek piştî ewle di nav şer de ji hêla Îsraîlê ve hat kuştin. Piştî şehîdbûna Yehya, Mihemed çû ser rêzekî bilindtir di rêberiya leşkerî ya Hamas de.
Bi piştrastkirina şehîdbûna Mihemed El-Sînwar, hêvî tê kirin ku Ezîdîn Hedad, yê ku dijminê nêzîk a wî bû û niha mesûliyeta operasyona leşkerî li bakurê Xezze digire, rêberiya qismeta leşkerî ya Hamasê di hemberê tevahiya Dêra Xezze de digire.
