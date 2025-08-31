pirsgirêkên di navbera partiyên Kurdî de; berjewendiyên Tirkiye û Sûriyeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kovara National Context di gotarekê de ku Eniya Yekgirtî ya Kurd li Sûriyeyê analîz dike nivîsandiye: Geşedanên dawî nîşan didin ku projeya yekîtiya Kurdên Sûriyeyê, ku par di çarçoveya Konferansa Yekîtiya Kurd de dest pê kir, gihîştiye rewşek bêçare. Di heman demê de, Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) bi hebûna şandeyek ji Encumena Neteweyî ya Kurdên Sûriyeyê li Şamê û xwesteka wan a nêzîkbûna hikûmeta navendî, vîzyona "Sûriyeyek pir-etnîkî" tekez kiriye. Dûrî tê wateya dawiya ezmûna kurt a eniya hevpar a dualî ya sereke ya Kurd li dijî Şamê.
Çerçoveya dîrokî ya PUK kurt e
Partiya AK, ku têkiliyên îdeolojîk bi Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) ya bi serokatiya Mesûd Barzanî re hene, bi berdewamî li avakirina herêmek federal bi nasnameya Kurdî geriyaye. Berevajî vê, YPG, ku nêzîkî îdeolojiya Abdullah Ocalan û PKKê ye, şêweyek demokrasiya pir-etnîkî û nenavendî dişopîne.
Cûdahiyên bingehîn ên di navbera her du aliyan de rê li ber avakirina yekîtiyek aram girt, hetta di demekê de ku Dewletên Yekbûyî rolek navbeynkariyê dilîstin.
Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, civîna dîrokî ya fermandarê Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) Mezlûm Kobanî bi Mesûd Barzanî re li Hewlêrê hêviyên ji bo avakirina yekîtîyekê zêde kir û di dawiyê de bû sedema konferansa AAP. Di konferansê de, li hev kirin ku komîteyek hevbeş ji bo danûstandinan bi Şamê re were avakirin, lê komîte qet nexebitî û hate hilweşandin.
Vegere ser nakokiyan
Xala werçerxê ya vê nakokiyê Konferansa Hesekê bû, ku hemî faktorên etnîkî û olî yên li Kurdistana Sûriyeyê anî cem hev û tekezî li ser tevlêbûnê kir. Ev nêrîn zirarê da Partiya AKê ji ber ku, li gorî wan, ev tê wateya paşguhkirina projeya avakirina herêmeke federal a Kurd.
Ebdulhekîm Beşîr, serokê Partiya Demokratîk a Kurdistana Sûriyeyê (SDP), bi eşkereyî Hizbullah bi xiyaneta peymana AAPê tawanbar kir, û got ku hêz Partiya AKê wekî amûrek ji bo şerê Şam û Erebên Sunnî dibînin. Îbrahîm Biro, yek ji serokên Partiya AKê, mirina komîteya hevbeş bi YPGê re û vekirina ofîsa nûnertiya AKê li Şamê ragihand.
aliyên herêmî û hatina Tirkiyeyê
Di heman astê de ku ew nakokiya heyî heye, Tirkiye rolek dilîze. Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan got ku piştî sozên Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ên piştgiriya mafên Kurdan, hin komên AK Partiyê ji bo alîkariyê bi Enqerê re têkilî danîne.
Ger rast be, ev meyl dikare hevkêşeyê bi zirara YPG û hevalbendên wê biguherîne. Bi salan e, Enqerê hewl dide ku bi xurtkirina AK Partiyê û astengkirina wan ji danûstandinên bi Şamê re an jî xurtkirina Hizbullahê, Kurdan parçe bike.
Pêşketinên pêşerojê
Ezmûna eniya yekgirtî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD-AK Partiyê) xuya dike ku bi dawî bûye. Ew hîn jî rêyek cûda dişopînin:
AK Partî: Parastina nasnameya Kurdî, nêzîkî Şamê, xwe dispêre piştgiriya Tirkiyê.
Hizbullah û Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD): Parastina pêkhateya pir-etnîkî ya heyî, berdewamiya kontrola li ser deverên Ereb û pabendbûna bi modela nenavendîbûnê.
Her du rê ne tenê paralel nînin, lê dikarin di pêşerojê de bibin sedema reqabeteke vekirî û heta pevçûnên siyasî û meydanî. Di rewşek wisa de, paşeroja Kurdên Sûriyê careke din ne diyar e, ne diyar e ku hem Şam û hem jî aktorên herêmî yên wekî Tirkiyê ji bo zêdekirina înfîltrasyona xwe bikar tînin.
