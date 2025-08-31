(tekzîbkirin)Wefata Ayetullah Wehîd Xorasanî hat redkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Kurê desthilatdarê mezin Ayetullah Wehîd Xorasanî di hevpeyvînekê de gotegota mirina wî red kir.
Hocatol-Îslam wel-Muslimîn Mohsen Wehîd got: Qedirbilind di tenduristiyeke bêkêmasî de ye, spas ji Xwedê re, û sibê ew ê di nav şîngiran de di merasîma meşê ya bi boneya şehadeta Îmam Eskerî de ji mala xwe ber bi goristana pîroz a Hezret Mesûme, selam li ser wê be, be.
