(tekzîbkirin)Wefata Ayetullah Wehîd Xorasanî hat redkirin

31 August 2025 - 10:36
News ID: 1722169
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Kurê desthilatdariya mezin, Ayetullah Wehîd Xorasanî, gotegotên mirina xwe red kir(tekzîb kir).

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Kurê desthilatdarê mezin Ayetullah Wehîd Xorasanî di hevpeyvînekê de gotegota mirina wî red kir.

Hocatol-Îslam wel-Muslimîn Mohsen Wehîd got: Qedirbilind di tenduristiyeke bêkêmasî de ye, spas ji Xwedê re, û sibê ew ê di nav şîngiran de di merasîma meşê ya bi boneya şehadeta Îmam Eskerî de ji mala xwe ber bi goristana pîroz a Hezret Mesûme, selam li ser wê be, be.

