Xutbeyên ji Nehcû'l -Belaxa — 20Hişyariyên ji bo şiyarbûna mirovan û şîretên exlaqî di nimêja yekem a înê ya Hûkûmeta Elewî de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xutbeya bîstê yê Nehcû’l-Belaxa, beşek ji xutbeyên Îmam Elî (s.x) ye ku di yekemîn roja înê ya piştî biata wî de hatîye axaftin. Di gotinên din de, ev xutbe di yekemîn înê ya civînê de ku Emam wek serokê Mûslimên û imamê civînê li bajarê Medîne bû, hatîye daxistin. Ev xutbe di pirtûka “Delâil el-İmamet” de ji hêla Emam Ca’fer Sâdık (s.x) ve ji bav û berê wî yên Îmam Elî (s.x) hatîye gotin. Hêdî jî ev xutbe di pirtûka “Usûl el-Kâfî” de hatiye qeyd kirin ku salan pêşî ji nivîskarê Nehcû’l-Belaxa, Seyîd Reżî, bi “Şêx Kulînî” ve hatîye berhevkirin.
Di beşê yekem a vê gotinan de, ku di Nehcû’l-Belaxa de nehatiye qeyd kirin, Îmam di destpêkê de gelê xwe hişyar dike ku ji ser “serokên xwe xiyanet nekirin, yekbûna xwe biparêzin û ji tiştên ku sedemê parçaleyî ye dûr bin.” Wekî ku tê dîtin, ev gotin bi awayekî din pêşbînîyek e ji wê tiştê ku di demê hukumdarî ya kêmtir ji pênc salan a wî de ji hêla gelê wî ve tê kiriye.
Îmam di destpêka vê xutbeyê de bi şîroveya mirina mirovan û bîhîstinê ji bêhûdîya wan di derbarê demê wî, dibêje:
“Ger hûn ew ku mirovan we mirin wî temaşe kiribûn bibîn, hûn ê lêk dan û têrs bibin, guh hildan û lê îtaat kirin, lê herwiha ew ku ew temaşe kirin ji we ve veşartî ye, lê nêzîk e ku parde li hev were xistin!”
Lê tenê rêya ku temaşeya wê tiştê ku Îmam Elî (s.x) di vê gotinê de digotin, ne tenê vegeriya bextê dûnyayê ye û ne tenê “mirin” e, lê Îmam di berdewamî de dibêje:
“Hûn jî dîtin ger dîtin, guhdar bûn ger guhdar bûn, û hidayet hat ger hidayet bûn, û bi rastî ji we re dibêjim: Heyranî ji bo we vekirî ye, û ji tiştên ku we bi awayekî têr têkildar kirin, dûr bûn, û ti kes din ji peyamberên ezelî ne, tenê mirov ê hidayetê bidin.”
Şandina peyamberan, afirandina rehberan û imamên (s.x), şandina Qur’anê û nivîskarên zîrek, beşek ji hevî û hewlên ku ji bo hidayeta mirovan di dirokê de hatine danîn. Hidayet di her demê de rehberên xwe hene û mirovek tenê divê hêvî bike ku wê tiştên ku di çarçoveya fermanan Xwedê de ji bo hidayet û bilindbûna mirovan hatiye, bibîne, bihîze û hidayet bibin. Wekî di ayeta 285 ya sûreya Bekare de tê gotin:
“Gotin: Guh hildan û îtaat kirin, Xwedêya me, bibore, û hemû veger ji te ye.”
Çavkanî:
- Pirtûk: Peyama Emam, Şerhê Nehcû’l-Belaga, Ayetullah el-Uzma Makarim Şirazî
- Pirtûk: Revayat û Muhaddisên Nehcû’l-Belaxa, Merhum Mehemmed Deşti
Pirtûk: Aînê Xêr û Erfan, Şerhê Nehcû’l-Belaxa, Merhum Ayetullah Memduhî
Pirtûk: Cilweya Dîrokê di Şerhê Nehcû’l-Belaga ya Ebû’l-Hedid de, Werger û Nivîskar: Mehdî Damihxanî
Seyyid Elî Esxer Huseynî / ABNA
/Dawiya peyamê
