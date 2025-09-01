Ragihandina Medyayên Siyonîstî: Şerê Îsraîlê li Xezzeyê bi şikestê re hat qedandin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kanala 12 a rejîma Siyonîst ragihand ku belgeyeke nepenî nîşan dide ku artêşa Îsraîlê di operasyona bi navê "Erebên Gideon" de li Xezzeyê têk çûye.
Ev belgeya nepenî dibêje ku armancên Operasyona "Erebên Gideon", ku tepeserkirina Hamasê û vegerandina girtiyan di nav de bûn, nehatine bidestxistin.
Ev belge piştrast dike ku artêşa Îsraîlê di Operasyona Erebên Gideon de her xeletiyek gengaz kiriye, nemaze di nedana bernameyek ji bo vê operasyonê de.
Li gorî vê belgeya nepenî, yek ji sedemên têkçûna Operasyona Erebên Gideon ew bû ku ew ji bo şêwaza şer a tevgera Hamasê ne guncaw bû.
Li gorî vê belgeyê, sedemek din a têkçûna Operasyona Erebên Gideon ew bû ku operasyon bi awayekî bêserûber hatibû plankirin.
Pisporên leşkerî yên Îsraîlê berê diyar kiribûn ku Operasyona Erebên Gideon yek ji operasyonên herî bêserkeftî yên dîroka artêşa Îsraîlê ye, dema ku meriv li ber çavan bigire ka çiqas çavkaniyên leşkerî hatine bikaranîn, encamên siyasî û navneteweyî û windahiyên mirovî di nav leşkeran de hene.
Piştî pêkanîna Operasyona Erebên Gideon li Şerîda Xezzeyê, şervanên berxwedanê di pevçûnên rasterast bi dagirkerên siyonîst re û di gelek kemînan de karîn hejmareke girîng ji leşkerên rejîmê bikujin û birîndar bikin. Ev mijarek e ku siyonîstan jî li xwe mikur hatine.
Di destpêka Gulanê de, kabîneya ewlehiyê ya Îsraîlê plana Operasyona Erebên Gideon pejirand, bi îdiaya ku ew li Şerîda Xezzeyê serkeftinek leşkerî û siyasî bi dest dixe, lê di pratîkê de armanc dike ku qirkirin û barbariya xwe li dijî welatiyên Filistînî bidomîne.
.............................
Dawiya peyamê /
Your Comment