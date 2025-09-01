General Suleymanî: Ger rejîma sîyonî dîsa xeletî bike, em ê ne tenê wî, belê yên ku alîkarî wî dikin jî bibihêzin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Weşandîye, serokê sazmana Rêxistina Mobîlîzasyona Mustazafan (Sazmana Basîc) ya Îran, General Xulam Rîza Silêmanî, hişyariyê da parêzvanên dewleta siyonîst û got: "Heke carek din êrîş were meydanê, ne tenê Sihyonîst, lema piştgirên wan jî berpirsiyar bin. Banka hedefên Îran temam e û heke êrîş were dubare kirin, ne tenê Îsraîl, lê piştgirên wê jê dê bên hedefkirin."
General Silêmanî, yekşemê di civîna nehem a Konseya Rêveberiya Baasîcê de got: "Basîc, wek kurê Şoreşa Îslamî, berpirsiyariya sazkirina gelê xwe bo lîstina rolek di hemî qadan de digire."
Bi nîşandina şerê dawî yê 12 rojî, wî tekîd kir: "Faktora sereke ya serkeftina Îranê di vê şerî de, yekîtiya neteweyî û beşdariya gel bû."
Paşê, serokê Sazmana Mobîlîzasyona Mustazafan, siyasetên Amerîkayê rexne kir û got: "Bûceya leşkerî ya Dewletên Yekbûyî îro zêdetirî trilyonek dolar e, dema ku çend sal berê 600 milyar dolar bû. Tenê di sê salên borî de zêdetirî 400 milyar dolar zêde bûye. Artêşa Amerîkayê bi xwezayî xwe ji bo êrîşê ve hatiye çêkirin û bi damezrandina gelek bingehên li seranserê cîhanê, siyaseta firehkirina hegemonyaya xwe dişopîne."
Wî herweha berdewamiya rêbaza êrîşkara Rojava jî diyar kir û şirove kir: "Di 47 salên borî de, Îran hê jî ji şapata re ne aşîtî bûye. Îro jî, ew li ser 'mekanîzma çekan' û bendê heftem a Encûmena Ewlehiyê diaxivin, lema heta êrîşên pircarî li ser Îranê, di nav de êrîş li ser sefaretê li Şamê, kuştina şehîd Henîyê li Tehranê û şerê 12 rojî, hemû di şert û mercên derveyî bendê heftem de çêbûne. Banka hedefên me temam e."
General Silêmanî got: "Dijmin, bi hevdemî bicihkirina şerê 12 rojî, komekên cudaxwaz jî têkevin mîdyanê da ku ji derve û navxweyî Cumhûriyeta Îslamî bikevin bin pestê, lê encam berevajî bû."
Wî zêde kir: "Di vê şerî de, 21 xala sereke ya siyonîst bi temamî hatin wêrankirin û Îran bi istinadkirina topên xwe yên nû, banka hedefên xwe bi kêmtirî metreke hindurî temam kir."
Wî hişyariyek jî da piştgirên Îsraîlê û şirove kir: "Heke carek din êrîş were meydanê, ne tenê Sihyonîst, lê piştgirên wan jî dê berpirsiyar bin. Banka hedefên Îranê temam e û heke êrîş were dubare kirin, ne tenê Îsraîl, lê piştgirên wê jê dê bên hedefkirin."
General Silêmanî, rewşa niha bi şerên xaçperestan ve berawird kir û tekîd kir: "Wekî ku wê demê 'Farisên Mizgeftê' li hember misilmanan radest bûn, îro jî dijminên Îslamê bi piştgirîya siyonîst, ketine mîdyanê, lê artêşa Azadkirina Qudêsê dê wan têk bişkîne."
