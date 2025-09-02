  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Daxuyaniya El-Alemê piştî Şehîd kirina kameramanê tora nûçeyan

2 September 2025 - 22:47
News ID: 1722926
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Daxuyaniya El-Alemê piştî Şehîd kirina kameramanê tora nûçeyan

Torê nûçeyan El-Alam bi tefsîr ji şehîd bûna "Resmî Cihad Salîm", wênegerê xwe li nîvê Xezze agahdarî da. Ew di dema xebatê profesyonel a xwe de ji hêla hêzên dagirkerên sîyonîst hat qasdkirin û jiyana xwe ji dest da. Ev bûyer wek beşek ji tevgera plankirî yên li dijî rojnameger û medyayên li Gaza tê hesibandin.**

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA – torê nûçeyan El-Alam ragihand ku hevalê me, Resmî Cihad Salîm, wênegerê xwe li nîvê Xezze di dema karê profesyonel de şehîd bû.

El-Alam – Îran

Bi navê Xwedêya Dilovan û Mezin,

Torê nûçeyan El-Alam bi têgihiştina xemgînî û têgîna giran, ragihand ku hevalê me, Resmî Cihad Salîm, ku di dema xebatê profesyonel a xwe de bûyerên nîvê Xezze digerand, şehîd bû.

Ew îro, di encama çalakiyên hêzên dagirker ên sîyonîst de, ku beşek ji şerê qirkirina neteweyî yê domdar a reîma sîyonîst li dijî gelê bêparastî yên Filistînê ye, hat kuştin.

Torê nûçeyan El-Alam di vê dema giran de bal dike ku şehîd bûna Resmî Cihad Salîm bûyerek fermî û bi pêşîyê neyê wergirtin, lê beşek ji planên hêzên dagirker ên li dijî rojnamegeran û medyayên li Xezze ye ku dixwazin dengê rastiyê bêdeng bikin û cinayetên wan veşêrin.

Ji destpêka dagirkeriya şerê qirkirina neteweyî li Xezze ve, zêdetir ji sed rojnameger û wênegêr şehîd bûn û gelek navenda medyayî têkoşînekî giran û qirîndar bûne. Ev çalakî qanûnan navneteweyî û mirovahî, di nav de Konvensiyona Geneva ku rojnamegeran di warên şer de parastin dike, têkildar dikin.

Em li torê El-Alam bi vê şehîd û hemû şehîdan peyman didin ku berdewam bikin li şikandin û afişkirina cinayetên dagirkeran. Hêvîdar in ku civakên navneteweyî û rêxistinan mafên mirovan ev cinayetên qirkirinê bifikirin û alîkarên wan cezalandirin.

Em ji malbata Resmî Cihad Salîm û hemû malbata medyayê Filistînê têşî û hêsrêt pêşkêş dikin û ji Xwedê dixwazin ku ew li bersivê xwe bibe û malbatên wan bi hêvî û sabr serkeftinê daynin.

Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha