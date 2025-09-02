Daxuyaniya El-Alemê piştî Şehîd kirina kameramanê tora nûçeyan

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA – torê nûçeyan El-Alam ragihand ku hevalê me, Resmî Cihad Salîm, wênegerê xwe li nîvê Xezze di dema karê profesyonel de şehîd bû.
El-Alam – Îran
Bi navê Xwedêya Dilovan û Mezin,
Torê nûçeyan El-Alam bi têgihiştina xemgînî û têgîna giran, ragihand ku hevalê me, Resmî Cihad Salîm, ku di dema xebatê profesyonel a xwe de bûyerên nîvê Xezze digerand, şehîd bû.
Ew îro, di encama çalakiyên hêzên dagirker ên sîyonîst de, ku beşek ji şerê qirkirina neteweyî yê domdar a reîma sîyonîst li dijî gelê bêparastî yên Filistînê ye, hat kuştin.
Torê nûçeyan El-Alam di vê dema giran de bal dike ku şehîd bûna Resmî Cihad Salîm bûyerek fermî û bi pêşîyê neyê wergirtin, lê beşek ji planên hêzên dagirker ên li dijî rojnamegeran û medyayên li Xezze ye ku dixwazin dengê rastiyê bêdeng bikin û cinayetên wan veşêrin.
Ji destpêka dagirkeriya şerê qirkirina neteweyî li Xezze ve, zêdetir ji sed rojnameger û wênegêr şehîd bûn û gelek navenda medyayî têkoşînekî giran û qirîndar bûne. Ev çalakî qanûnan navneteweyî û mirovahî, di nav de Konvensiyona Geneva ku rojnamegeran di warên şer de parastin dike, têkildar dikin.
Em li torê El-Alam bi vê şehîd û hemû şehîdan peyman didin ku berdewam bikin li şikandin û afişkirina cinayetên dagirkeran. Hêvîdar in ku civakên navneteweyî û rêxistinan mafên mirovan ev cinayetên qirkirinê bifikirin û alîkarên wan cezalandirin.
Em ji malbata Resmî Cihad Salîm û hemû malbata medyayê Filistînê têşî û hêsrêt pêşkêş dikin û ji Xwedê dixwazin ku ew li bersivê xwe bibe û malbatên wan bi hêvî û sabr serkeftinê daynin.
Dawiya peyamê
Your Comment