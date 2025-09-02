Çalakiyên 4 karîgeriya pêhpadiyê yemenî li dijî hedefên sîyonîst ên li Filistînê Dagirkerî

Li gorî rapora Ajansa Nûçe ya Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Wekîlê hêzên leşkerî yemenî îro, sêşem, ragihand ku vê hêzên çar çalakiyên leşkerî bi karanîna çar pêhpadiyê li dijî hedefên li Israelê çalak kirin.
Sartîp Yehyâ Sari’, wekîlê hêzên leşkerî yemenî, agahdar kir ku ev tecawuzên çend hedefên sîyonîst ên girîng, wekî avahîya serdana leşkerî, hêzgehê hêlekê li bajarê El-Xedîre, firoya Ben-Guriyon li nêzî Tel Aviv û pelabêra Asdod li Filistîna Dagirker, hedef kirin.
Sari’ îzah kir ku di karîgera yekem de, avahîya serdana leşkerî ya Israelê li herêma Yafa (Tel Aviv) bi pêhpadiya navê “Samad 4” hat hedef kirin. Sê pêhpadiyên din jî bi rêza xwe hêzgehê hêlekê El-Xedîre li bakur, firoya Lod (Ben-Guriyon) li navenda bajarê û pelabêra Asdod li başûr hedef kirin û her hemû hedefan bi serkeftin hatin şikestin.
Sari’ jî ragihand ku hêzên Ensarullah şandina keştîyek bi navê “MSC Aby” li bakurê Deryaya Sor hatin hedef kirin. Ev şer bi du pêhpadi û yek misilê kruz kirin û herwiha got ku keştî bi rêya rast hat xurt kirin. Sedema vê şerê jî, bi şikandinê ya yasa derbasbûnê ya keştîyan ji pelabên Filistîna Dagirker û girêdayîtiya wê bi Israelê tê hesibandin.
Wekîlê hêzên yemenî îzah kir ku ev çalakiyan li ser bingehên berdestkirina rêzgaştina deryayî ya Israelê di Deryaya Sor û Deryaya Erebî de hatine kirin û armanca wan alîkarîya gelê kêfxweş a Xezze ye ku li dijî tecawuzên giran û sînorxistinê ye û ji hêla hin welatan ve bêdiqetî têne berdewam kirin.
Berweriya Îsraîlê
Di saetanên yekem a roja sêşem de, leşkerê Israelê ragihand ku pêhpadiyek ku ji Yemenê di rêya herêmên dagirker de bû, hat ragihandin û kontrolkirin. Li gorî siyaseta heyî, hişyarî giştî nehat çalak kirin.
Ev duyem car e ku leşkerê Israelê ji ragihandina pêhpadiyên yemenî agahdar dike; carê yekem piştî tecawuza Israelê li Sana'a ya roja pêncşemê bû ku sedema şehîd bûnê çend rêberên hêzên Yemenê, di nav de serokwezîr jî bû.
Hîzên Houthî di zêdetirê de tenê li keştîyan tecawuz nakin, lê her weha li dijî Israelê bi misil û pêhpadi çalakiyan dikin û ev çalakiyan wek berweriya şerê qirkirina neteweyî yê Israelê li Gaza têne hesibandin; şerê ku dest bi 7ê Cotmeh 2023 bi piştgirîya Amerîka hat destpêkirin.
Li gorî hêsabên belavkirî, ev şer heta niha sedema şehîd bûnê 63,633 kesên Filistînî, birîndar bûnê 160,914 kes—zêdetir jiyan wan zarok û jin—û winda bûnê zêdetir ji 9,000 kes e. Hêjî jî sedê hezar kes êvîndar bûn û kêmiyekê ji ber bîrçîbûnê û sînorxistina Gaza 361 kes jiyana xwe ji dest da, di nav wan de 130 zarok jî hene.
