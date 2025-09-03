Merasîma leşkerî ya Çînê; Ji "hilweşkerên keştiyên balafiran" bigire heya mûşekên nukleerî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îro li Meydana Tiananmen a li Pekînê, salvegera 80emîn a serkeftina Çînê li ser Japonya di Şerê Cîhanê yê Duyemîn de hate pîrozkirin. Bi vexwendina Serokê Çînê Xi Jinping, berpirsên ji zêdetirî 26 welatên biyanî beşdarî merasîmê bûn. Her wiha, balyoz, berpirsên leşkerî û nûnerên rêxistinên navneteweyî yên li Çînê, û her wiha 50 dost an nûnerên rizgarbûyên şer ji 14 welatan, di nav de Rûsya, Dewletên Yekbûyî, Brîtanya, Fransa û Kanada, hatin vexwendin.
Nimûneyên nû yên tank û zirxên şer ên ji Joy Type 100 jî di merasîmê de amade bûn. Mûşeka Dang Fang 5C, mûşekek balîstîk a stratejîk a navparzemînî, jî cara yekem hate eşkerekirin.
Kujerê keştîya hewayî xuya bû
Nusti ragihand ku mûşekên supersonîk, di nav de mûşeka balîstîk a YJ-21, ku navê wê li ser kujerê balafirê hatiye danîn, di merasîmê de hatin eşkerekirin.
Xi got, "Welatên ku dikarin ewlehiya hevpar misoger bikin û pêşî li dubarebûna karesatên dîrokî bigirin divê piştgiriyê bidin hev."
Amûrên leşkerî yên giran ên Çînî ji Meydana Yan An Men derbas dibin
99A yek ji tankên Çînî yên herî nûjen e ku agir û manevraya wê zêde ye.
Rayedarên Rûsî û Koreya Bakur serdana Çînê dikin
Serokkomarên Rûsî, Çînî û Koreya Bakur Vladimir Putin, Xi Jinping û Kim Jong-un serdana baregeha leşkerî ya Pekînê kirin.
Nîşandana hêza stûna topxaneyê ya artêşa Çînê
Sputnik ragihand ku di çalakiyê de pergala mûşekên piralî yên dûr-menzîl PCH-191 MLRS û mûşeka balîstîk a taktîkî-operasyonî ya dûr-menzîl PCH-191 MLRS jî hatin nîşandan.
Serokkomarê Îranê Mehmûd Ehmedînejad beşdarî merasîma Meşa Mezin a Çînê dibe
Wêneyên serokkomarê Îranê û keçikê wekî mêvanên taybet ên Meşa Mezin a Çînê jî hatine weşandin.
Nîşandana nukleerî di herikîna mezin de
Sputnik ragihand ku Çînê hin çalakiyên xwe yên nukleerî nîşan da.
Nîşandana robotên şer li Çînê
Têkeliyek ji îstîxbarata sûnî û robotên leşkerî, di nav de pergalên bê ajokar, pergalên zirxî yên dijî-tank û performansa wan di şerên meydanê yên pêşerojê de, di meşa îro de hatin nîşandan.
Kim û Putin li ser xalîçeya sor bi Yan Man Jin Ping re çûn
Kim Jong-un û Putin di merasîma Roja Serkeftinê û merasîma bidawîkirina mîsyona dîplomatîk a Çînê ya li dijî Rojava de bi Serok Xi Jinping re çûn.
