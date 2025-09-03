Demê ku min dixwestim bi zewicîm, motorê gazî min heye bû.Nezevac kirin ji ber kêmasîya aborî nîşanê çi ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îro li Meydana Tiananmen a li Pekînê, salvegera 80emîn a serkeftina Çînê li ser Japonya di Şerê Cîhanê yê Duyemîn de hate pîrozkirin. Bi vexwendina Serokê Çînê Xi Jinping, berpirsên ji zêdetirî 26 welatên biyanî beşdarî merasîmê bûn. Her wiha, balyoz, berpirsên leşkerî û nûnerên rêxistinên navneteweyî yên li Çînê, û her wiha 50 dost an nûnerên rizgarbûyên şer ji 14 welatan, di nav de Rûsya, Dewletên Yekbûyî, Brîtanya, Fransa û Kanada, hatin vexwendin.
Xwepêşandana mûşeka navokî
Nimûneyên nû yên tank û zirxên şer ên ji Joy Type 100 jî di merasîmê de amade bûn. Mûşeka Dang Fang 5C, mûşekek balîstîk a stratejîk a navparzemînî, jî cara yekem hate eşkerekirin.
Kujerê keştîya hewayî xuya bû
Nusti ragihand ku mûşekên supersonîk, di nav de mûşeka balîstîk a YJ-21, ku navê wê li ser kujerê balafirê hatiye danîn, di merasîmê de hatin eşkerekirin.
Xi got, "Welatên ku dikarin ewlehiya hevpar misoger bikin û pêşî li dubarebûna karesatên dîrokî bigirin divê piştgiriyê bidin hev."
Amûrên leşkerî yên giran ên Çînî ji Meydana Yan An Men derbas dibin
99A yek ji tankên Çînî yên herî nûjen e ku agir û manevraya wê zêde ye.
