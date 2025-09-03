Teqînek mezin li nêzîkî balafirgeha Şamê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-- Raporên destpêkê yên ji çavkaniyên Sûrî nîşan didin ku rejîma Siyonîst êrîşeke nû ya asmanî li derdora Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê kiriye.
Al-Nahar her wiha ragihand: Çavkaniyên nûçeyan teqînek mezin li paytexta Sûriyê ragihandin.
Van çavkaniyan ragihandin ku teqînek mezin li nêzî Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê li başûrê paytexta Sûriyê çêbûye.
Heta niha hûrgiliyên din nehatine weşandin.
Berê, çavkaniyên nûçeyan ragihandibûn ku hêzên dagirker ên Siyonîst îro (Çarşem) êrîşî derdora parêzgeha Quneytrayê li başûrê Sûriyê kirine.
Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, artêşa rejîma Siyonîst di mehên dawî de tundiya êrîşên xwe yên li ser binesaziya Sûriyê û navendên leşkerî zêde kiriye û navendên leşkerî yên welêt çend caran bombebaran kiriye.
Ji hilweşîna hikûmeta Esed ve, artêşa rejîmê li parêzgehên Dera û Quneytrayê deverên nêzîkî Colanê dagir kiriye, û ji herêma tamponê ya di navbera Bilindahiyên Colanê yên dagirkirî û axa Sûriyê de derbas bûye.
.............
/Dawiya peyamê
Etîket
Şam
Teqîn
Your Comment